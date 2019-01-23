Возле консульства США в Женеве прогремел взрыв 23.01.2019, 22:18

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Дипучреждение закрыто, оно возобновит свою работу завтра.

Сегодня возле здания консульства США в Женеве произошел взрыв, вызванный неисправностью электрической проводки. Никто не пострадал. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на издание Stars and Stripes.

"Взрыв был связан с работой электрической распределительной коробки, охлаждаемой маслом. Ремонт займет несколько часов", - сообщили в посольстве США в Берне.

"Местная полиция считает этот район безопасным", - добавили в посольстве.

Консульство США в Женеве было закрыто сегодня днем. Оно возобновит свою работу завтра.