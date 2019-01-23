закрыть
23 января 2019, среда, 22:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Возле консульства США в Женеве прогремел взрыв

  • 23.01.2019, 22:18
Фото с сайта pixabay.com

Дипучреждение закрыто, оно возобновит свою работу завтра.

Сегодня возле здания консульства США в Женеве произошел взрыв, вызванный неисправностью электрической проводки. Никто не пострадал. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на издание Stars and Stripes.

"Взрыв был связан с работой электрической распределительной коробки, охлаждаемой маслом. Ремонт займет несколько часов", - сообщили в посольстве США в Берне.

"Местная полиция считает этот район безопасным", - добавили в посольстве.

Консульство США в Женеве было закрыто сегодня днем. Оно возобновит свою работу завтра.


популярное за неделю

Мнение

Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»
Меняем министра на мешок картошки
Меняем министра на мешок картошки Ирина Халип
Простой вопрос - куда бежать?
Простой вопрос - куда бежать? Владимир Халип
Сеанс психотерапии для диктатора
Сеанс психотерапии для диктатора Валерий Карбалевич