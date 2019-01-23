Видеофакт: Белорусский футболист забил эффектный гол в Кубке Греции 23.01.2019, 22:21

Евгений Шикавка

Евгений Шикавка забил первый гол в составе «Ларисы».

В прошлом сезоне на Евгения Шикавку что-то нашло, и он забил как никогда много для себя – 11 мячей в ЧБ. Такая прыть впечатлила всех, в том числе Игоря Криушенко. Так бывший мерчендайзер фабрики «Слодыч» оказался в национальной сборной, а по окончании чемпионата отправился строить карьеру за границей, пишет «Трибуна».

Под Новый год Шикавка перебрался в «Ларису», середняка греческой вышки. Там как раз начинался второй круг, и сразу стало ясно, что белоруса пригласили не до кучи, а чтобы играл. 9 января Шикавка дебютировал в Кубке – его команда принимала «Астерас» и победила 3:2 (экс-крумкач отбегал 80 минут). Затем были поединки чемпионата с «Аполлоном» (3:0) и «Арисом» (0:0). Евгению отвели на поле 30 и 23 минуты соответственно. И вот, наконец-то, в среду прошла ответка с «Астерасом». «Лариса» уступила 3:5 и вылетела из турнира, однако главное не это. Главное – Шикавка впервые забил в Греции. Мяч получился вполне симпатичным. Так и должны играть нападающие, когда их плотно опекают.

Этот удар на 60-й минуте сделал счет 2:3 (впереди был «Астерас») и восстановил паритет по сумме двух матчей. Затем на какой-то время «Лариса» заглянула в следующий раунд, восстановив равновесие в счете, но все закончилось печально: в концовке хозяева забили два и прошли дальше.