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Еврокомиссия утвердила два предложения на случай «жесткого» Brexit

  • 23.01.2019, 22:52
фото из открытых источников

Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

Европейская комиссия приняла правовые нормы в сфере рыболовства в качестве меры предосторожности на случай выхода Великобритании из ЕС без соглашения, передает eurointegration.com.

Первое предложение позволяет рыбакам и операторам отрасли из государств-членов ЕС получить компенсацию в рамках Европейского морского и рыбного фонда в случае временного прекращения рыболовной деятельности.

«Это поможет компенсировать некоторые последствия внезапного закрытия вод Великобритании рыболовным судам ЕС по сценарию без соглашения», - отметили в Еврокомиссии.

Второе предложение меняет положение о постоянном управления внешними флотами. Оно позволит рыболовным судам Британии вести лов в водах стран ЕС до конца 2019 года, при условии, что судам ЕС также будет предоставлен взаимный доступ в британские воды. Это предложение ограничено до конца 2019 года.


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