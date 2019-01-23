В Беларуси назвали самых законопослушных иностранцев 23.01.2019, 23:17

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Ими оказались китайцы.

Об этом сообщает kp.by.

- Граждане КНР - самые законопослушные иностранцы на территории Беларуси, - сказал заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков на встрече с китайской делегацией. - Между нами нет закрытых тем, мы готовы к плодотворному сотрудничеству.

Кроме этого, на встрече обсудили вопросы безопасности Индустриального парка «Великий камень» и проект Протокола о сотрудничестве между Милицией общественной безопасности Китая и МВД Беларуси.