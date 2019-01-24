Революция в Венесуэле: как народ свергает диктатора 13 24.01.2019, 8:45

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ФОТО: REUTERS

Хронология основных событий.

Народ Венесуэлы вышел на улицы против диктатора Николаса Мадуро, который ухитрился ввергнуть одну из самых богатых ресурсами стран мира в нищету и разруху. Об «успехах» Мадуро на посту президента красноречиво говорят эти цифры:

c 2013 по 2018 год

— Инфляция — 2 000 000 000%

— Падение ВВП — 45%

Вчера в ходе многотысячной манифестации, основным требованием которой было отречение от власти диктатора, а также прекращение поддержки Мадуро со стороны силовых структур лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом в эмоциональной речи перед собравшимися на площади.

Протестующие начали появляться на улицах около 10 утра по местному времени.

Уже через 20-30 минут они заполонили главные улицы столицы Венесуэлы и заполонили центральные станции метро.

En el metro de Caracas rumbo a la marcha en contrab del dictador pic.twitter.com/KLm4GaM6Ip — Miguel Eduardo (@m1guelon1) 23 января 2019 г.

Очевидцы размещали видео в социальных сетях на них видно, как люди скандируют лозунги против диктатуры даже когда спускаются на эскалаторе.

Очень скоро количество протестующих стало существенно превышает количество представителей полиции.

Весьма активно происходило сооружение импровизированной сцены. Полиция и национальная гвардия наблюдали со стороны, не вмешиваясь.

Количество протестующих явно превысило количество людей, присутствовавших на инаугурации Мадуро, которая состоялась совсем недавно, после того, как он «победил» на выборах, которые были настолько нагло сфальсифицированы, что их отказались признать даже окружающие Венесуэлу страны, не говоря уже о США или странах Евросоюза.

Venezuela’s opposition filling streets nationwide today in protests against President Maduro and his socialist government. pic.twitter.com/IjzXdd6aOh — NBC News (@NBCNews) 23 января 2019 г.

И вот, не прошло и месяца, как народ Венесуэлы вышел на улицы, и дал понять, что уже с этих улиц не уйдет. Надежда на армию оказалась тщетна, более того, даже жители тех районов, которые всегда были опорой диктатора, в этот раз отвернулись от него, выйдя на улицы вместе со всей страной.

В 11.30 (по местному времени) глава парламента Венесуэлы призвал армию страны встать «на сторону народа». Он подчеркнул, что парламент полностью поддержит это решение и поспособствует защите Боливарианской конституции.

Очень скоро СМИ, ссылаясь на слова вице-президента США, сообщили, что Дональд Трамп признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в качестве законного президента. И это признание не заставило себя долго ждать.

После того, как Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом в речи перед массой антиправительственных демонстрантов, которые вышли на улицы, чтобы потребовать отставки Николаса Мадуро, он сразу же получил признание от администрации Трампа, которая заявила, что будет использовать «полный вес» экономической и дипломатической власти США, чтобы подтолкнуть к восстановлению демократии в Венесуэле.

Подняв правую руку в унисон с десятками тысяч сторонников, глава контролируемого оппозицией конгресса дал символическую клятву перед Богом принять исполнительные полномочия, которые, по его словам, являются его правом согласно конституции Венесуэлы вступить в должность до тех пор, пока не будут назначены новые выборы.

Гуайдо сказал, что делает политически рискованный шаг всего через две недели после того, как Мадуро принес присягу на второй шестилетний срок, будучи уверен, что это единственный способ спасти Венесуэлу от «диктатуры» и восстановить конституционный порядок. Почти сразу за США лидера оппозиции Гуайдо в качестве президента Венесуэлы поддержали Канаде и Бразилия.

«Мы знаем, что этот шаг будет иметь большие последствия», — сказал 35-летний Гуайдо ликующей толпе, стоящей перед кафедрой, украшенной национальным гербом Венесуэлы.

По состоянию на 21 час минского времени Аргентина, Парагвай, Колумбия, Перу, присоединились к США, Канаде и Бразилии в поддержке нового временного президента Венесуэлы.

Штаб Хуана Гуаидо расположился в колумбийском посольстве.