Почему Путин боится Израиля 8 24.01.2019, 9:47

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Фото: severpost.ru

Ситуация в Сирии вызывает чувство дежавю.

В понедельник, 21 января Израиль нанес удар по позициям "Аль-Кудс" в Сирии, кроме прочего, уничтожил кое-что из российского вооружения – зенитно-ракетные комплексы С-75, С-125, "Бук", "Панцирь" и составную часть системы ПВО - радар.

При этом был и ряд нюансов. Первый - почему-то сирийцы и россияне не использовали С-300 и С-400 "Триумф", которые имеются в наличии. Второе - Россия молчит в ответ на эти действия Израиля. Что происходит? Можно ли из этого случая сделать вывод о том, что российские военные возможности не так велики, как об этом говорят (вторая армия мира?)

На эти вопросы UAportal ответил российский финансист и блогер Слава Рабинович:

- Насчет Сирии, Ирана, Израиля и советского и российского вооружения: у вас все это не вызывает чувства дежавю? Ах, вы слишком молоды для такого чувства по этой теме? Ну, тогда почитайте историю про арабо-израильские войны (которые всегда начинали арабские государства) 60-х и 70-х годов, и как проявило себя тогда советское вооружение, поставленное брежневским СССР всем этим людоедским режимам, пытавшимся уничтожить Израиль.

А сейчас Путин просто боится использовать против Израиля более новые С-300 и С-400, которыми в Сирии управляют исключительно российские военные.

Во-первых, чтобы не было прямого столкновения между РФ и Израилем. Во-вторых, вероятно, потому что понимает, что Израиль, скорей всего, сможет показать всему миру относительную неэффективность этого путинского вооружения, на которое были потрачены триллионы рублей российских налогоплательщиков, с 60%-ми откатами в различные панамские карманы путинской ОПГ.

В-третьих, Израиль будет уничтожать источник огня, и погибнут российские боевые расчеты этих комплексов: Путину придется объяснять эти жертвы. Ему российских военных, людей, не жалко: мы знаем, что он людоед. Ему просто придется объяснять, а он этого и не умеет, и не хочет.

Вот и сидит он здесь в луже, отдыхает. И раздает "темники" в средства российской массовой пропаганды и агитации, чтобы те уничтожали и больше никогда не показывали старые записи киселевых и соловьевых, со словами: "Мы надежно и полностью закрыли небо над Сирией новейшими российскими комплексами ПВО".