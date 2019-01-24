Экономист: Старый трюк с нефтью может не пройти 24.01.2019, 9:59

Уже были истории с альтернативными поставками углеводородов в Беларусь.

Перспективы поиска альтернативных источников поставок нефти в Беларусь сомнительны, пишет экономист Сергей Чалый в статье на сайте «Белорусы и рынок».

У нас уже была история с альтернативной поставкой нефти из Венесуэлы. Правда, оказалось, что это была не столько венесуэльская нефть, сколько азербайджанская. Тогда схема заработала только благодаря тому, что удалось договориться с Украиной о запуске нефтепровода Одесса — Броды. Сейчас в таком режиме он не работает: для Украины это оказалось невыгодным.

Высказанные Лукашенко предложения о поставках нефти по балтийскому маршруту непонятны. Речь шла о том, что мы вместе со странами Балтии можем покупать нефть, перерабатывать ее у нас и продавать нефтепродукты им, причем им это почему-то будет выгоднее. Однако в таком случае нефть придется покупать по мировым ценам и при этом нести дополнительные транспортные издержки, которые никоим образом не сделают нефтепродукты дешевле, чем на международном рынке. Поэтому перспективы у нас отнюдь не радужные.

Нет возможности покупать нефть и в Казахстане, ведь конечная идея заключается в том, чтобы приобретать ее напрямую. Россия же очень не хочет быть транзитной страной, она хочет быть страной торгующей. Доступ к трубе там очень сильно ограничен. Такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока не заработают обещанные единые рынки ЕАЭС. Впрочем, в претворение данной идеи в жизнь не очень-то верится, поскольку России это невыгодно.

По сути, вопрос, скорее, неэкономический. В прошлый раз венесуэльская схема была применена как раз во время переговоров с РФ о цене на нефть. Тогда несколько танкеров сыграли свою роль, притом что экономически это было невыгодно. Просто России не понравилось появление альтернативных поставщиков, и она пообещала полную загрузку наших НПЗ. Блеф удался. Нечто подобное — попытка повторить старый трюк — наблюдается и сейчас. Однако совершенно не факт, что она сработает.

То, что цена входящей нефти для нас будет стремиться к мировым котировкам, было понятно и три года назад. Вопрос заключался только в том, как все будет происходить. Сейчас споры ведутся вовсе не об этом. Налоговый маневр начался довольно давно, а основная проблема состоит в том, что его параметры в России изменили на лету.

Сегодня мы имеем систему отрицательного акциза, когда из собранных налогов, которые как раз повышают цену нефти, часть денег в виде бюджетной поддержки возвращается российским НПЗ. Подобные действия в экономических союзах — это классический пример недобросовестной конкуренции. Если бы РФ не предприняла таких шагов, то у белорусской стороны не было бы оснований о чем-либо говорить, потому что сама идея налогового маневра верна: постепенным снижением до нуля экспортных пошлин сокращается субсидирование всего внутреннего рынка России. Наша восточная соседка утверждает, что она ничего не обещала. И это неудивительно, поскольку вышеуказанные меры были приняты летом, когда и обещать-то было нечего.