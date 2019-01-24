В Ивановском районе сельчанин ударил ножом в живот милиционера 24.01.2019, 10:14

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Сельчанин оказал сопротивление наряду из двух участковых.

При задержании пьяного сельчанина милиционера ранили ножом в живот. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сообщение в милицию поступило в среду, 23 января. В оперативно-дежурную часть Ивановского РОВД позвонил житель деревни Мохро, который сообщил о том, что в его доме пьяный односельчанин устроил дебош.

«На место выбыл наряд в составе двух участковых инспекторов милиции. Одного из них правонарушитель во время задержания ранил ножом в живот. Сотрудник милиции доставлен в центральную районную больницу, его жизни ничего не угрожает», — рассказали в МВД.

57-летний сельчанин задержан. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, не женат, проживает один, нигде не работает.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по п. 5 ч.2 ст. 147 УК Республики Беларусь (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения лицу в связи с осуществлением им служебной деятельности). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.