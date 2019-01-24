Белый дом: США могут заключить торговое соглашение с Китаем уже к 1 марта 1 24.01.2019, 11:55

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Президент Трамп доволен тем, как продвигаются переговоры с Пекином.

Президент Дональд Трамп рассказал о том, как продвигаются переговоры о торговом соглашении между США и КНР. «Я доволен нынешней ситуацией», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста в Белом доме о ходе американо-китайских торговых переговоров, сообщает «Голос Америки».

Напомним, ранее президент США пообещал повысить с нынешних 10% до 25% пошлины на импорт целого ряда китайских товаров общей стоимостью $200 млрд в год. Трамп заявил, что это повышение произойдет 2 марта, если Пекин не предпримет меры по защите американской интеллектуальной собственности.

В Белом доме также настаивают на отмене китайского законодательства, которое буквально принуждает американские компании передавать свои технологии партнерам из КНР. В числе остальных требований Трампа – увеличение доли импортных товаров из США на китайском рынке и снятие других барьеров, препятствующих американскому импорту в КНР.

Китайские власти «очень сильно хотят заключить соглашение», отметил Трамп. «Посмотрим, что получится. Но сейчас наши переговоры с Китаем продвигаются очень хорошо», – добавил президент.

Власти КНР неоднократно отрицали обвинения Вашингтона в нарушении авторских прав американских компаний.

Днем 23 января Кевин Хассетт, советник администрации Трампа по экономике, сказал, что США и КНР могут заключить торговое соглашение не позднее 1 марта.

Пошлины, введенные в США в отношении китайского импорта, и ответные меры Пекина негативно сказались на деятельности многих компаний в обеих странах. К примеру, американская компания Apple в январе сократила свой прогноз по продажам, объяснив это слабым спросом на китайском рынке.