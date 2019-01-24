закрыть
24 января 2019, четверг, 14:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Белый дом: США могут заключить торговое соглашение с Китаем уже к 1 марта

1
  • 24.01.2019, 11:55
Фото: ТАСС

Президент Трамп доволен тем, как продвигаются переговоры с Пекином.

Президент Дональд Трамп рассказал о том, как продвигаются переговоры о торговом соглашении между США и КНР. «Я доволен нынешней ситуацией», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста в Белом доме о ходе американо-китайских торговых переговоров, сообщает «Голос Америки».

Напомним, ранее президент США пообещал повысить с нынешних 10% до 25% пошлины на импорт целого ряда китайских товаров общей стоимостью $200 млрд в год. Трамп заявил, что это повышение произойдет 2 марта, если Пекин не предпримет меры по защите американской интеллектуальной собственности.

В Белом доме также настаивают на отмене китайского законодательства, которое буквально принуждает американские компании передавать свои технологии партнерам из КНР. В числе остальных требований Трампа – увеличение доли импортных товаров из США на китайском рынке и снятие других барьеров, препятствующих американскому импорту в КНР.

Китайские власти «очень сильно хотят заключить соглашение», отметил Трамп. «Посмотрим, что получится. Но сейчас наши переговоры с Китаем продвигаются очень хорошо», – добавил президент.

Власти КНР неоднократно отрицали обвинения Вашингтона в нарушении авторских прав американских компаний.

Днем 23 января Кевин Хассетт, советник администрации Трампа по экономике, сказал, что США и КНР могут заключить торговое соглашение не позднее 1 марта.

Пошлины, введенные в США в отношении китайского импорта, и ответные меры Пекина негативно сказались на деятельности многих компаний в обеих странах. К примеру, американская компания Apple в январе сократила свой прогноз по продажам, объяснив это слабым спросом на китайском рынке.


популярное за неделю

Мнение

Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»
Меняем министра на мешок картошки
Меняем министра на мешок картошки Ирина Халип