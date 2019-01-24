Во время обыска у Дмитрия Полиенко исчезла крупная сумма денег 10 24.01.2019, 11:58

3,770

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Активисту также разгромили квартиру и сломали компьютер.

Активист Дмитрий Полиенко вернулся домой после допросов и нашел в квартире поломанные стены и опрокинутые вещи, сообщает «Белсат».

Те, кто проводил обыск, не очень аккуратно отнеслись к чужому имуществу.

«Компьютер валяется без винчестера. Забрали два ноутбука и телефон, майки. Поломали стены – не знаю, может искали тайники. Также исчезла большая сумма денег, около 370 рублей и 100 долларов».

Дмитрия Полиенко, Евгения Чулицкого и Анастасию Гусеву освободили после допросов 23 января.

Активистов подозревают в нанесении граффити «Менты убивают людей» на стену одного из городских зданий на улице Охотской 22 декабря 2018 года. Молодых людей задержали на основании видео, на котором не видно лиц.

Возбуждено уголовное дело за осквернение сооружений и порчу имущества. Полиенко и Чулицкого задержали 21 января Гусеву – 22-го. У них дома прошли обыски. Активистов поместили в изолятор временного содержания.