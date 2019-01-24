Исповедь водителя: «Перекуп» поначалу кричал, но все-таки согласился 10 24.01.2019, 12:14

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Как белорус покупал метановый VW Golf.

Издание abw.by опубликовало откровенный рассказа белорусского водителя о том, как он покупал метановый VW Golf:

- У коллеги по работе метановый Touran. Я видел его историю обслуживания, его поездки, как ведет себя DSG. Честно, у меня раньше были только дизельные автомобили: "четвертый" и "пятый" Golf. Зимой с ними постоянная викторина, хотя за машинами я смотрю. В сильные морозы хочешь не хочешь, а можно было не завестись.

К тому же родился сын, пробеги стали меньше. Максимум или на море, или в Киев, или в Минск. А тут еще и топливо начало дорожать. Посчитал, что такая машина мне больше не нужна. Как раз знакомый прицепился: "Продай Golf". Так встал вопрос о покупке следующего автомобиля. Бюджет был где-то 11 тысяч долларов.

Начали с другом изучать объявления. Сразу хотел купить Passat B6 универсал. Но, сами понимаете, свежие авто к нам не приезжают. Некоторые машины 2010 года выпуска стоят сразу 12 тысяч! В общем, стали в том числе метановые машины смотреть.

Один Passat метановый был в Бресте. По телефону говорят одно - по факту… Плюс у меня знакомый в Москве есть, он может историю обслуживания машины посмотреть. Так вот: из Германии этот Passat уезжал в 2014-м с пробегом 192 тысячи, а мы в январе 2018-го смотрели - пробег 186 тысяч. К тому же состояние кузова было не очень.

На горизонте появился этот Golf. Он стоил 11.700, продавал машину общительный "перекуп". Заказали историю обслуживания из Москвы, почитали ее. Стали звонить продавцу: мол, есть только 10.700. "Перекуп" поначалу кричал, но все-таки согласился, позвал смотреть машину, но пообещал цену больше не скидывать.

Естественно, я понимал: раз он так легко согласился, то в машине будут нюансы. Но меня подкупило, что до лета 2017-го Golf обслуживался у "официалов". Была замена мехатроника, двухмассового маховика. Масло меняли по регламенту раз в 15.000 километров. Ну и остальные "расходники" тоже менялись.

В общем, решили брать. Правда, по компьютеру было много ошибок. Например, не работал Auto Hold, потому что кнопку залили кофе. 20 долларов решили вопрос.

Самая большая проблема сейчас - нерабочий дистроник. Это такой датчик в бампере, который контролирует дистанцию до другого автомобиля. Кто-то его снял, неизвестно почему. Новый стоит 400 евро. Благо нашел на сайте в Киеве за 100 долларов со всеми креплениями и сам его установил.

Но на новых машинах стоит защита компонентов. Теперь проблема его запустить. Поехал к дилеру. В Гомеле ко мне отнеслись по-человечески: бедняги бились три часа, все обновили. Говорят: "Мы не можем активировать, потому что нужна калибровка датчика. Калибровочный стенд есть только в Минске. Сделаете калибровку, и все должно заработать". Ребята взяли 50 рублей.

А немцы - молодцы, как ни крути, начали думать. На "пятом" и "шестом" Golf подвеска была алюминиевая. Сайлент-блоки рычагов были большие, закручены алюминиевыми болтами. Когда начинал выкручивать, то 50 процентов их ломалось. Приходилось либо высверливать, либо еще как-то мудрить. Здесь от этого ушли, спереди металл, стало надежнее.

По подвеске я поменял только два задних амортизатора. Пока аналог только один, больше нет, потому что машина метановая, сзади баллоны. За один амортизатор - 105 рублей, везли наши ребята из Москвы.

Как-то раз ехал, и вдруг машина перестала тянуть. Кое-как до гаража добрался. Подключили компьютер - оказалось, что проблема в дроссельной заслонке. В Минске есть ребята, которые реставрируют дроссельные заслонки. Предложили восстановление плюс сами приедут ко мне в Гомельскую область из Минска с рабочей дроссельной заслонкой, поставят ее и адаптируют. Но пришлось бы раскошелиться.

Поэтому нашел дроссель у нас. Из Санкт-Петербурга новая деталь приехала за 160 рублей. Правда, пришлось ждать две недели. Зато установил и пока без проблем.

Коробка здесь DSG, но модернизированная. Рывки между первой и второй передачами иногда бывают. Почитал форумы, поэтому в пробках перевожу в спортрежим, чтобы коробка не так часто переключалась. Либо вообще в ручной режим перехожу.

Многие боятся коробку DSG. А мне нравится! Да, проблемы могут возникнуть. Но посчитайте стоимость обслуживания "механики" на современных дизелях: сцепление, двухмассовый маховик… Да, может, сэкономишь 200-300 долларов, но комфорт от езды на DSG несравнимо выше.

По ремонту ради интереса смотрел детали. Назову цены киевские, потому что знакомый на минские фирмы обращался, и опыт скорее негативный. В Киеве за переборку блока мехатроника возьмут 250 долларов, если сам сам его снимешь и привезешь. Минских, гомельских прозванивал - начинается: "дай VIN", "сфотографируй коробку", "диски сними". В Киев звонишь - они только уточняют, какая машина. За замену сцепления просят 550 долларов, дают год гарантии.

Когда машина из Швеции уезжала, пробег был 346 тысяч. В Литве, видимо, пробег отмотали - пробег вдруг стал 132 тысячи. Golf 2014 года выпуска, к слову.

Метановые баллоны обслуживаются раз в 5 лет, ничего сложного нет. Во впускном коллекторе стоят четыре форсунки-распылителя. Новая стоит около 100 долларов, редуктор - где-то 250. Самая затратная часть в системе - это баллоны. В этой машине их два на 80 литров. У нас город холмистый, поэтому где-то на 280-300 километров газа в них хватает. По трассе ориентировочно получается литров 6-7. А есть же еще бензиновый бак на 50 литров!

Масла в мотор влезает где-то 3,8-4 литра. Лью Wurth. Перед этим заливал Mobil 1 - машина его безбожно "жрала". Не знаю, может, "контрафакт". Wurth за 10.000 километров долил 700 граммов. До литра считается терпимо.

Помпа на этом моторе стоит отдельным узлом. Раньше она стоила 450 рублей, а сейчас подешевела до 150. Есть ремень ГРМ, комплект обходится в 180-200 рублей. Наши умельцы согласны поменять его за 70 рублей, поскольку ничего сложного, как в обычных 1,4-литровых моторах. У этого индекс CBWA, если что.

Нравится, как организовано пространство под капотом. В дизельных машинах там тяжеловато лазать, а здесь мотор маленький, можно добраться со всех сторон. Аккумулятор, к слову, гелевый, потому что много оборудования. Менял его летом, потому что старый "умер", отдал 240 рублей.

Будем объективны - это Golf. Смотрел обзоры - все ругают машину за шумоизоляцию. Но меня все устраивает. Она экономная: есть 15 рублей в кармане - 300 километров проедешь смело.

Это универсал, поэтому задние сиденья складываются. Сверху рейлинги.

Передние тормозные колодки здесь стоят так же, как на всех остальных машинах, - до 100 рублей, задние - от 30.

Если человек с руками, то многое можно делать самому. Ту же помпу я менял сам, антикоррозийную обработку проводил самостоятельно. Задняя дверь - "болезнь". Стойкость к коррозии - это, наверное, главный минус.

Мне сейчас 37-й год идет, посещают мысли о новой машине. Но пока не вижу смысла, если честно. Скорее всего, буду смотреть что-нибудь метановое, но побольше. Может, Passat.

Многие боятся, что давление в баллонах очень большое. Мол, взрывы были, люди пострадали. Я уяснил одно: на заправке я собираю схему и отхожу подальше. Пассажиров в автомобиле тоже не остается, у нас в городе за этим жестко следят.

Требуется аттестация баллонов - значит, надо ее делать. Раз в год я снимаю защиту и лично осматриваю состояние баллонов. Мне кажется, за метановыми автомобилями будущее. Электромобили? Вы же сами знаете, какая проблема с "розетками" для них в нашей стране.