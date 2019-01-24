закрыть
24 января 2019, четверг, 14:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Французские «желтые жилеты» примут участие в выборах в Европарламент

1
  • 24.01.2019, 12:41

В группу кандидатов входят 10 человек.

Представители протестного французского движения "желтые жилеты" объявили о планах выставить кандидатов на выборах в Европейский парламент, которые состоятся в мае.

Об этом сообщает Euractiv.

В группу кандидатов входят 10 человек в возрасте от 29 до 53 лет, среди которых – водитель погрузчика, домохозяйка и директор по продажам.

Список возглавит Ингрид Левавазье, которая сама воспитывает двоих детей и работает сиделкой в Нормандии. Недавно она отвергла предложение стать комментатором телеканала BFM после получения угроз от других представителей "желтых жилетов", которые относятся к ведущим медиа с подозрением.

Пресс-секретарь группы Айк Шахинян заявил, что в целом будут представлены 79 кандидатов, а остальные 69 будут избраны на внутреннем голосовании до середины февраля.

Опубликованный в среду опрос показал, что "желтые жилеты", которые начали антиправительственные акции протеста в середине декабря, могут получить 13% голосов на выборах.

Социологи считают, что участие "желтых жилетов" в выборах в первую очередь может оттянуть голоса у правой партии Марин Ле Пен.


популярное за неделю

Мнение

Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»
Меняем министра на мешок картошки
Меняем министра на мешок картошки Ирина Халип