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В Грузии хачапури признали памятником культурного наследия

  • 24.01.2019, 12:51

Блюдо стало визитной карточкой страны.

В Грузии официально признали памятником нематериального культурного наследия традиционный пирог с сыром хачапури.

Соответствующий приказ издал глава Агентства по охране культурного наследия Николоз Антидзе, сообщает Новости Грузия.

В ведомстве подчеркивают, что хачапури являются важнейшим компонентом грузинской кухни.

"Это блюдо стало визитной карточкой грузинской кулинарной культуры, а также частью грузинского рациона питания и ритуала", — сказано в распоряжении.

Кроме того, в агентстве считают, что присвоение традиционному блюду статуса памятника культурного наследия поможет популяризации национальной кухни и культуры Грузии.


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