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Профили Мадуро в Facebook и Instagram лишились синей «галочки подлинности»

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  • 24.01.2019, 12:57
  • 1,336
Николас Мадуро
Архивное фото Reuters

Даже соцсети не признают Мадуро президентом.

Профили Николаса Мадуро в Facebook и Instagram лишились "синей галочки" - значка, подтверждающего подлинность страниц публичных личностей и знаменитостей, сообщает "Интерфакс".

При этом аккаунты главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо, объявившего себя временным президентом Венесуэлы, считаются подлинными обеими соцсетями.

Причины пока не названы.


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