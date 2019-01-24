Профили Мадуро в Facebook и Instagram лишились синей «галочки подлинности» 4 24.01.2019, 12:57

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Николас Мадуро

Архивное фото Reuters

Даже соцсети не признают Мадуро президентом.

Профили Николаса Мадуро в Facebook и Instagram лишились "синей галочки" - значка, подтверждающего подлинность страниц публичных личностей и знаменитостей, сообщает "Интерфакс".

При этом аккаунты главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо, объявившего себя временным президентом Венесуэлы, считаются подлинными обеими соцсетями.

Причины пока не названы.