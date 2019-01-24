Фотофакт: Каких снеговиков лепят в Японии 24.01.2019, 13:55

Жители Страны восходящего солнца выкладывают свое снежное творчество в Instagram и Twitter.

В Японии сильные снегопады, и местное население старается максимально использовать стихию, чтобы превратить сугробы в скульптуры любимых героев из мультфильмов Хаяо Миядзаки, покемонов и других популярных персонажей, пишет bigpicture.ru.

Удивительные скульптуры из снега — не новость для Японии, но обычно их можно увидеть во время ежегодного Снежного фестиваля в Саппоро. Сюда съезжаются тысячи посетителей и выбирают самых лучших снеговиков из тысяч скульптур. Но в этот раз снега настолько много, что внести свою творческую лепту может чуть ли не каждый японец.

Жители Страны восходящего солнца выкладывают свое снежное творчество в Instagram и Twitter. Давайте посмотрим, почему нельзя просто так взять и слепить снеговика, если ты в Японии.