Твердыня Великого княжества Литовского 24.01.2019, 14:43

Фото: allcastle.info

Эта крепость ни разу не сдавалась врагу.

В 30 км от Вильно возвышается самая большая из сохранившихся до сегодняшних дней крепостей XIV века – Тракайский замок. Когда-то он являлся передовым аванпостом Великого Литовского княжества. Возведенная лучшим зодчим Ордена крестоносцев Радиком, эта крепость ни разу не сдавалась врагу, пишет «Литвин».

При строительстве использовался в основном красный кирпич. Каменные блоки применялись лишь при возведении фундамента, а также верха стен и башен. Сочетание двух контрастных цветов, серого и красного, выглядит необычайно эффектно. Украшением крепости является и красная черепица, а также оригинальные витражные композиции на окнах. Хотя основным стилем здания являлась готика, при отделке использовались и иные стили. Величественное красочное здание, занимающее почти всю территорию небольшого островка, выглядит плавучим островом.

Поселение Новые Троки (Новый Тракай), где находится одноименная крепость, впервые было упомянуто летописцами в 1337 году. Легендарный князь Гедимин, основатель города Вильно, сделал Старые Троки столицей Трокского княжества. В дальнейшем его сын, князь Кейстут, основал на полуострове мощнейший замок площадью 4 га с 11 башнями. Вначале строение было деревянным, но уже в XIV веке, после пожара, его сделали каменным.

Новые Троки, расположенные юго-восточнее основного поселения, защищенные озером Гальве, его внук Витовт во время правления Великим литовским княжеством сделал своей резиденцией. На озерном острове была возведена новая неприступная островная крепость площадью 1,8 га.

Как и прежний замок, она состояла из опоясанных мощными стенами башен высотой до 7 м и толщиной 3 м с просторными бойницами, главной башни (донжоном) и трехэтажного дворца правителя. Согласно археологическим изысканиям, остров, на котором было возведено здание, являлся частично искусственным – три небольших островка перед началом строительства были объединены и укреплены с помощью камней.

Помимо естественной защиты, вод озера, крепость была окружена со всех сторон рвом шириной до 12 м.

Княжеский замок выполнял не только оборонительную, но и административно-политическую роль. Хотя столицей продолжала оставаться Вильно, именно здесь была сконцентрирована основная жизнь страны. Являлась Тракайская крепость и ремесленно-торговым центром. Здесь же в трехэтажном здании проживал Великий князь Витовт, который провел в нем последние годы жизни вплоть до 1430 года.

В 1409 году великий князь предоставил городу Магдебургское права с собственной системой юридических норм. Местные жители должны были не только исправно платить дань с прибылей, но и охранять и укреплять оба замка. В дальнейшем княжество получило статус воеводства, схожий с уровнем герцогства.

Но, так как Витовт, к сожалению, не оставил наследников, после его смерти Тракай, удаленный от торговых путей, утратил стратегическое значение. Во времена Речи Посполитой Тракайский замок превратился в тюрьму. После разрушения русскими войсками город и крепость постепенно пришли в упадок.

В 1905 году было решено частично восстановить ее развалины. В 1935 и 1941 годах была перестроена башня на юго-востоке и укреплены некоторые из стен. Реконструкция резиденции великих Литовских князей велась также в 1946-1961 годах. Окончательно отреставрировали Тракайский замок лишь в 1987 году, взяв за основу образец ХV века.

Сегодня здесь находится музей с интереснейшими экспозициями из вещей, найденных при раскопках – оружия, предметов религиозного культа, монет и пр. В замке, часто называемым «Мариенбургом в миниатюре», часто проводятся концерты и фестивали.