ПАСЕ приняла резолюцию в связи с захватом украинских кораблей в районе Керченского пролива 24.01.2019, 13:36

103 депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержали резолюцию.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об обострении в Азовском море и Керченском проливе. За нее проголосовали 103 парламентария. Об этом сообщает корреспондент издания "Гордон".

Три депутата проголосовали против, 16 воздержались.

Докладчиком по резолюции выступал немецкий депутат Андреас Ник. В ходе дебатов против принятия резолюции выступили парламентарии от Словакии и Сербии.

Обсуждая поправки к резолюции, было принято решение не упоминать применимо к захваченным российскими силовиками украинским морякам термин "военнопленные", однако признать, что украинцы подпадают под действие международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в ходе своего выступления в дебатах заявил, что в зале присутствуют двое родственников пленных моряков.