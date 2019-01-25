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Трамп пообещал поддержать соглашение демократов и республиканцев о прекращении «шатдауна»

  • 25.01.2019, 8:05
Дональд Трамп

В Сенате готовят компромиссный законопроект.

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий работают над поправкой, которая позволит временно открыть работу федерального правительства. Голосование по поводу поправки состоится уже в четверг, 24 января. Первым об этом рассказал сенатор-демократ Крис Ван Холлен, сообщает «Голос Америки».

«Это позволит федеральным госслужащим... вернуться на работу», - заявил Ван Холлен. Временное финансирование работы федеральных ведомств даст время президенту Дональду Трампу и лидерам обеих партий в Конгрессе прийти к соглашению по поводу безопасности на границе США и Мексики.

Дональд Трамп днем в четверг заявил, что если лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл и лидер демократического меньшинства Чак Шумер придут к соглашению об окончании частичного правительственного «шатдауна», то президент поддержит это решение.

«Если они достигнут разумного соглашения, я его поддержу», – сказал Трамп журналистам. Сразу после завершения голосования в Сенате он заявил, что «у нас нет выбора, кроме... стены или барьера, и если у нас этого не будет, то все это (поддержание безопасности на границе между США и Мексикой) просто не будет функционировать».

Встреча Макконнелла с Шумером началась на Капитолийском холме днем 24 января после того, как сразу два законопроекта об окончании «шатдауна» были заблокированы в Сенате. Вечером в четверг лидер республиканцев в Сенате сообщил прессе, что переговоры продолжаются. «По крайней мере, мы разговариваем. Я думаю, это лучше прежней (ситуации)», – сказал Макконнелл.

Сообщение о возможном компромиссе между демократами и республиканцами чуть раньше прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, президент Трамп примет к рассмотрению план Сената о временном финансировании правительства только в том случае, если в документ включат «крупный первый платеж», предназначенный для строительства стены на границе с Мексикой.

Спикер Палаты представителей – демократ Нэнси Пелоси – заявила, что это требование не приведет стороны к заключению «разумного соглашения».

Сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что в четверг днем он общался с президентом по поводу законопроекта о временном открытии правительства.

«Все мы полагаем, что если мы откроем правительство на три недели, то... сможем найти способ выработать законопроект, который он (Трамп) подпишет», – заявил Грэм. Он напомнил «друзьям-демократам», что «финансирование барьера является необходимым условием для заключения соглашения».

Трамп призвал всех республиканцев к единению во время голосования в Сенате, однако шесть сенаторов от Республиканской партии в четверг присоединились к демократам и проголосовали за временное открытие правительства без выделения средств на строительство стены. Среди этих сенаторов был Митт Ромни, который в 2012 году баллотировался на пост президента США.

«Демократы сказали, что они не готовы к переговорам, пока продолжается “шатдаун”. Они предприняли попытку. Я проголосовал за нее. Этого не произошло. Теперь им нужно договариваться», – заявил Ромни, беседуя с журналистами.


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