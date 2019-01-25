Юрий Хащеватский о спортивных «победах» Лукашенко: Это какой-то пещерный цинизм 15 25.01.2019, 8:34

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Фото: dw.de

Школьников заставили обсуждать спортивные достижения диктатора.

Вчера в белорусских школах прошел единый день информирования под общим девизом «Школа активного гражданина». Темы занятия разрабатывало Министерство образования и предложило ученикам обсудить хоккейные турниры с участием Александра Лукашенко и его младшего сына, сообщает «Белсат».

Казалось бы, культ личности осудили еще на 20-м съезде КПСС более 60 лет назад, когда Никита Хрущев разнес сталинский строй. Но в современной Беларуси появляются признаки возврата к советским идеологическим практикам. В каждой из четырех тем, предложенных Министерством образования ко Дню информирования школьников 8-11 классов, упоминается Лукашенко. В частности, ученики могут анализировать его выступление на хоккейном Рождественском турнире и выступление там команды его сына Коли.

«Моя бабка о таком говорила: от глупости нет лекарства. Потому что пропагандировать условия существования элитного ребенка перед населением, среди которого полмиллиона ниже уровня нищеты, и много детей попадет на это представление, это почти преступление», – говорит Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета (1991-1994).

Более того. В одной из минских школ детей вынуждали учить ответы на специальные вопросы о хоккейных играх Лукашенко. Юрий Хащеватский, кинорежиссер:

«Вы можете сколько угодно смеяться, но смеются над вами. Почему? Потому что вы на эту политинформацию пришли. Вы сидите и слушаете чушь. Вы понимаете, что это чушь. А для них чем глупее, тем лучше. Потому что в этот момент они приучают вас подчиняться. Подчиняться! Вот что главное во всем этом».

В тот же момент эксперты утверждают, что система, построенная Лукашенко, уже живет своей жизнью, в которой показная демонстрация лояльности – несомненно позитивный фактор. Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета (1991-1994):

«Выслуживаются перед ним многие, чтобы показать, как они к нему относятся, и чтобы он начал к ним относиться лучше».

Только что результат такой деятельности не всегда соответствует первоначальным целям чиновников. Особенно в условиях не самой лучшей экономической ситуации и не слишком оптимистичных прогнозов.

«Так нельзя. Это неправильно. Я думаю, много кто так считает».

«Это все, конечно, неправильно, негативно, когда учителям все это сверху спускается».

«Вспоминаю Василия Сталина. Был такой сынок отца народов. Было то же самое. А что с него вырастет?»

«Есть более важные проблемы, кроме хоккея и спорта», – говорят жители Минска.

Соответственно, в нынешних условиях попытки создать культ из личности президента и его семьи могут только повысить градус недовольства действующими властями, говорит Юрий Хащеватский, кинорежиссер:

«Сложится ситуация, при которой белорусский народ поймет, что такого надругательства над ним уже давно не должно было бы быть. Необходимо что-то делать, чтобы перестать наблюдать за этим и подчиняться этому… я даже не знаю, как это назвать – это какой-то пещерный цинизм».