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В российских городах началась массовая эвакуация из-за сообщений о минировании

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  • 25.01.2019, 8:41
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ФОТО: Петр Ковалев/ТАСС

Волна сообщений о бомбах прокатилась по регионам РФ.

Злоумышленники в течение недели несколько дней подряд рассылают сообщения о минировании социальных объектов и административных зданий. Пока угроза не подтвердилась, сообщает dw.com.

Массовые сообщения о минировании социальных объектов и административных зданий поступили в правоохранительные органы ряда городов Сибири и Дальнего Востока в пятницу, 25 января.

По сообщению агентства "Интерфакс", много сообщений поступило в Чите. Одним из заминированных объектов называют здание городской мэрии. Все сообщения проверяются, эвакуация из зданий не производится.

В Иркутске письма с угрозами поступили на адреса электронной почты шести больниц. Информация о минировании поступила также в несколько школ. Везде проведена эвакуация. Саперы осуществляют проверку на предмет наличия взрывных устройств.

Неизвестные сообщили также о заложенных взрывных устройствах в Иркутском районе и Ангарске.

Массовые эвакуации проводились на Сахалине и Камчатке

В Благовещенске проводится эвакуация из ряда школ, больниц и торговых центров. Представители прокуратуры заявили агентству "Интерфакс", что проверят более тридцати сообщений о минировании.

Из-за сообщений об угрозе взрыва проводится эвакуация мэрии, а также ряда школ и больниц Якутска.

В столице Бурятии - Улан-Удэ - эвакуированы находившиеся в здании Народного хурала. Центр города перекрыт, на главной площади работают оперативные службы.

За день до этого были произведены массовые эвакуации в социальных учреждениях на Дальнем Востоке, Приморье, на Сахалине и Камчатке. Их причиной также стали сообщения о заложенных взрывных устройствах. Информация о них не подтвердилась.


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