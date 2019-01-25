Дмитрий Полиенко: Ворвались девять человек с автоматами 6 25.01.2019, 8:59

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ДМИТРИЙ ПОЛИЕНКО

ФОТО: SPRING96.ORG

Активист рассказал о задержании «людьми в масках».

Активистов Дмитрия Полиенко и Анастасию Гусеву задержали утром 21 января по делу о нанесении неизвестными лицами антимилицейских граффити. После освобождения активист рассказал «Радыё Свабода», как это было.

«Стали стучать мне в дверь и кричать, чтобы открыл, так как «милиция». Но я сначала доделал свой видеоблог и только тогда пошел открывать дверь. Это их окончательно разъярило. Бегали и кричали», - рассказал Полиенко.

В квартире он был с Анастасией Гусевой. По словам Полиенко, когда он открыл дверь, ворвались 9 человек в масках с автоматами и приказали лечь на пол.

«Но я не сразу подчинился, а попросил предоставить документы. Они ругались, толкали, но все же показали постановление прокурора на обыск. Обыск длился более часа и закончился тем, что в доме многое сломали и забрали много вещей», - рассказал активист.

Он уточнил, что повредили диван и вещи на балконе, где «все перевернули в поиске чего-то», а забрали - мобильный телефон, два ноутбука и деньги из кошелька. Также забрали на экспертизу куртку - поэтому Полиенко не было в чем выходить из изолятора 23 января.

«Дали одеть какую-то старую шинель, сейчас в ней хожу. А с деньгами буду разбираться, почему исчезли. Это вообще беззаконие!»- сказал Дмитрий Полиенко.

По словам активиста, он не признал себя виновным в нанесении граффити, но полностью согласен с тем, что было написано на стене («Милиционеры убивают людей» - РС).

Полиенко добавил, что параллельно с уголовным делом за граффити милиционеры проверяют, нет ли в его видеороликах «оскорбления в адрес министра внутренних дел Игоря Шуневича».

Анастасия Гусева возмутилась условиями содержания в Заводском РУВД и в изоляторе на Окрестина.

«Когда привезли в РУВД, то держали ночь в карцере и не выводили в туалет.

23-го заставили раздеваться во время личного досмотра в «стакане», где были большие щели, а рядом находились мужчины, которые могли все видеть.

В изоляторе стало плохо, просила помочь, отказали в помощи. Про оскорбления уже не говорю, повсюду оскорбляли, даже фамилию мою искажали намеренно, чтобы унизить», - сказала Анастасия Гусева.

24 января с помощью правозащитников из «Весны» девушка составила и подала в прокуратуру заявление на действия милиции Заводского РУВД и сотрудников изолятора временного содержания на Окрестина.