Глеб, Кирильчик и Осипенко перейдут в «Арсенал»? 1 25.01.2019, 9:19

ВЯЧЕСЛАВ ГЛЕБ

В Дзержинске появился новый футбольный клуб с амбициями.

Прелюбопытные новости нынче приходят не только из высшей и первой лиг. Есть они и во второй, причем достойные не просто краткого изложения, пишет pressball.by.

Повод для весомых надежд появился у любителей футбола из Дзержинска: с грядущего сезона к ним вернется большая игра. И не просто вернется — войдет в город амбициозным многовекторным проектом по имени "Арсенал". Команда с этим названием, формирование состава которой идет полным ходом, уже имеет твердое намерение заявиться в Д3. И это лишь начало...

Для справки: прежде в 25-тысячнике, расположенном в тридцати километрах от Минска, практиковала не хватавшая звезд с неба "Ливадия". За тринадцать лет она так и не выросла из второлиговых штанишек. А в сезоне-2015 городская команда назвалась "Крутогорьем", выступившим в Д3 совсем не круто: восемнадцатое место — то есть третье снизу. В последующие годы о местном футболе слыхали только по "Ливадии-Юни" в чемпионате области. И вот на сносях абсолютно другой проект. При этом его намерены реализовать на современной платформе, которой позавидовали бы иные клубы нашей элиты.

Разговоры о создании новой белорусской футбольной единицы, приписанной к Дзержинску, мало-помалу ходили еще в конце минувшего года. Однако теперь это не предположения — факты, имеющие под собой твердую почву. Секрет полишинеля, что команда далеко не первый день тренируется в прекрасном антураже спорткомплекса "Веста". Что в числе тех, кто присягнет на верность "Арсеналу", по нашим данным, фигурируют тертые калачи — Вячеслав Глеб, Павел Кирильчик и Дмитрий Осипенко. Что над формированием обоймы лицом к лицу с игроками работают два тренера, в прошлом видные минские динамовцы и представители национальной сборной — Сергей Яскович главным, Виталий Варивончик ассистентом. Что большую и деятельную помощь проекту оказывает агент Виталий Леденев — тоже экс-динамовец. Что уже идут консультации с федерацией по некоторым техническим вопросам заявки команды в Д3. И что патроном "Арсенала" — то есть фактически его руководителем — все называют 32-летнего уроженца Дзержинска Алексея Мелешкевича.

Вчера корреспондент "ПБ" вышел с ним на связь. Мелешкевич был вежлив и доброжелателен, но в тонкости процесса вдаваться не стал. Как и — до поры — повременил с официальными комментариями по своему статусу. Равно как и насчет того, будет ли он единственным учредителем клуба, или с кем-то на паях.

Но сейчас важнее другое: ФК "Арсенал" уже зарегистрирован как отдельное юридическое лицо. Впрочем, с "Вестой" у него и впредь будет существовать тесная связь. Если проводить официальные матчи команда намерена на стадионе в Дзержинске, то тренироваться — на базе этого комплекса в двух километрах от города, где есть все необходимое для качественной подготовки.

О чем говорить, когда на сборы сюда заезжали не только белорусские и российские клубы, но даже шведский АФК "Юнайтед" из Эскильстуны. И есть отчего. Естественное и искусственное поле. Спортивный зал и раздевалки. Восстановительный центр и прочая необходимая "начинка" для такого рода сооружений — все в наличии. Более того, поговаривают, что здесь же новые компаньоны намерены построить манеж!

Напрашивается вопрос о турнирных целях "Арсенала": такую команду собирают явно не для того, чтобы засиживаться в футбольном миноре. Судя по всему, проблем с заявкой в любительский чемпионат второй лиги у нее не возникнет, благо требования там невелики. А уж если у Ясковича и К° все сложится без сучка без задоринки — и перспектива повышения в ранге вырисуется быстро, — кто от нее откажется?

Похоже, задача выхода в Д2 здесь очевидна. Дальше — больше? Как знать. Рваться в элитный дивизион сломя голову, при этом отринув другие задачи, здесь не намерены. Главный ориентир руководства — клуб с отлаженной структурой, которая будет приносить пользу городу и району. Прежде всего речь идет о воспитании детей через футбол — и отвлечении их от ненужных соблазнов. То есть речь идет не просто о команде — о построении школы, которая будет работать под патронажем "Арсенала".

И о детско-юношеском векторе в целом: естественно, с уклоном на родной отцу троих детей Мелешкевичу город — и Дзержинский район. Вполне возможно, и в главной команде немалую ставку сделают на молодежь. Хотя, как вы уже поняли, будут и опытные "дядьки" — как без них?

Остается пожелать "Арсеналу" удачи. Чтобы жгучий стартовый энтузиазм нового ФК не иссяк — и все получилось. Не "пшиком", а действительно интересным, долгосрочным и полезным белорусскому футболу проектом, которых нам так не хватает — особенно на местах.