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Бизнес-рейс из Москвы в Каракас: чей самолет совершил единственный перелет в Венесуэлу

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  • 25.01.2019, 9:31
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Иллюстрационное фото JetPhotos

Журналисты расследовали, кому принадлежит загадочный борт, приземлившийся в Венесуэле.

В среду, 23 января, в аэропорту Каракаса сел частный бизнес-джет Gulfstream G500 с бортовым номером TC-TTC.

Это единственный самолет из Москвы, который, по данным сервиса FlightRadar24, приземлился в Венесуэле с тех пор, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. На этот перелет обратили внимание в России: карта с маршрутом борта активно обсуждалась в соцсетях и мессенджерах в четверг.

The Bell выяснил, что этот самолет принадлежит турецкому миллиардеру, чей бизнес тесно связан с Россией.

Подробнее. Gulfstream G500 с бортовым номером TC-TTC вылетел из московского аэропорта Внуково в среду в 14:13 по местному времени и приземлился в единственном аэропорту Каракаса в 19:30 по местному времени (в Москве был уже четверг, 02:30 мск). В четверг в 20:00 по московскому времени бизнес-джет по-прежнему оставался в Каракасе.

Кому принадлежит бизнес-джет. Согласно данным сервиса Planelogger, Gulfstream G500 с бортовым номером TC-TTC принадлежит компании Ciner Hava Tasimaciligi Airlines, авиационной «дочке» турецкого холдинга Ciner Group. На сайте компании написано, что она с 2010 года предоставляет услуги частных перелетов на бизнес-джетах Gulfstream G500 на 13 пассажиров с дальностью полета 12,5 тысяч км. Впрочем, израильское издание Haaretz называет бизнес-джет с бортовым номером TC-TTC самолетом президента Ciner Group Тургая Синеры (об этом также пишет Telegram-канал @petromarkovskiy).

Что известно о владельце. В Ciner Group входят горнодобывающие компании, электростанции, медиахолдинг и два предприятия по производству кальцинированной соды (используется при изготовлении стекла, моющих средств и промтоваров) Eti Soda и Kazan Soda Elektrik.

Президент группы Тургай Синер занимает 1477-е место в мировом рейтинге Forbes, его состояние оценивается в $1,2 млрд.

Как Ciner Group связана с Россией. Группа сотрудничает с Россией более 10 лет: в 2008 году Ciner Group вступила в консорциум с «Интер РАО» и «Атомстройэкспортом» в проекте строительства первой АЭС в Турции (работы продолжаются).

Россия — один из основных покупателей производимой Ciner Group соды, сообщается на сайте компании. На открытии завода Kazan Soda в 2018 году президент группы Тургай Синер благодарил Германа Грефа за кредитование проекта Сбербанком.

Зачем летал самолет. Ни в Ciner Group, ни в Ciner Hava Tasimaciligi Airlines в четверг не смогли прокомментировать The Bell цель прилета бизнес-джета авиакомпании в Москву и перелета в Венесуэлу.

После запроса The Bell данные о перелете пропали из Flightradar (по требованиям владельцев бизнес-джетов сайт убирает информацию о частных полетах), но остались на других порталах, фиксирующих перелеты самолетов.

В Москву бизнес-джет прилетел из Анкары 22 января, то есть за день до официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву, где он встречался с Владимиром Путиным.

До этого самолет прилетал в Москву 28 декабря, а чаще всего бизнес-джет c бортовым номером TC-TTC летает в Фарнборо (Великобритания): за последние три месяца побывал там пять раз.

Интересы России в Венесуэле. В 2018 году Мадуро после переговоров с Владимиром Путиным объявил, что Россия инвестирует в нефтяную отрасль Венесуэлы более $5 млрд, более $1 млрд — в производства добывающей отрасли, а также поставит стране 600 000 т зерна. За 20 лет российское правительство и госкомпании вложили в Венесуэлу не меньше $17 млрд в виде государственных кредитов и инвестиций «Роснефти» в местные проекты (подробнее The Bell написал об этом здесь).

Интересы Турции в Венесуэле. Как писало израильское издание Haaretz, Турция перерабатывает тонны венесуэльского золота. Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявлял, что турецкие предприятия вложат в страну около 4,5 млрд евро. А Turkish Airlines — одна из немногих крупных авиакомпаний, которая не отказалась от полетов в Каракас.


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