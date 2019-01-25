закрыть
25 января 2019, пятница, 10:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Увековеченные мадуры

10
  • Ирина Халип
  • 25.01.2019, 9:42
  • 2,526
Ирина Халип

Город превратился в кладбище диктаторского хлама.

Я живу напротив Симона Боливара. Маленький скверик возле моего дома в период бурной дружбы двух мировых лузеров один из них, здешний, подарил заморскому, венесуэльскому. Держи, Уго, сказал он, это теперь твое. Сейчас здесь мемориал Симону Боливару установим, а потом и памятник забабахаем.

Я прекрасно помню, как они вдвоем открывали этот камень с надписью «Боливар» лет десять назад. Весь район был оцеплен, жильцов окрестных домов не выпускали из подъездов, к нам из-за открытой форточки ломились мышиные люди в штатском. Уго и Александр, два друга навек, пометили, как шкодливые коты, территорию: здесь чужим не место, этот сквер застолблен за Чавесом. Чтобы чувствовал себя как дома: уезжаешь из гостей, а в гостях остаются твои вещи. И ты знаешь, что всегда можешь вернуться.

До памятника Боливару Уго не дожил (его с благодарностью принял приблизительно такой же Мадуро), зато получил посмертно целый парк в Каменной горке. Помню, когда горисполком торжественно объявил об увековечении памяти великого друга белорусского народа Уго Чавеса, я еще подумала: и чего я из-за соседа-Боливара раздражаюсь? Это хоть совсем далекое прошлое, восемнадцатый век. А вот каково жителям Каменной Горки будет гулять в парке Чавеса? Это ведь как-то уже совсем унизительно.

Впрочем, их никто не спрашивал, хотят ли они гулять со своими детьми в парке Уго Чавеса, и не задумывался, где они будут искать цензурные выражения, чтобы ответить на вопрос детей, кто такой Чавес. Правда, это как раз в порядке вещей – об интересах белорусов не думает никто и никогда. Но хотя бы о себе-то можно? Вот падет мадурин режим. Он уже в глубоком пике, счет идет на дни. А новый глава Венесуэлы в гробу видел эти скверики и парки. Ему дружба с мировыми лузерами не нужна – у него есть шанс подружиться с мировыми лидерами, а это уже совсем другие перспективы для Венесуэлы. Никогда он не приедет ни в сквер Симона Боливара, ни в парк Уго Чавеса. Мы его потеряли. Но что со всем этим минским хозяйством будет? Переименуют в сквер Каддафи и парк Кастро? На большее ведь фантазии не хватит. И будут по-прежнему закладывать в бюджет обновление мемориалов и протирание памятников спиртом. И ни одну делегацию ведь туда уже не поведешь – провальный проект получился. Как, впрочем, и вся эта мадуро-чавесовская дружба. Ненужный хлам.

Впрочем, этим хламом забит весь город. Имею ли я моральное право сочувствовать жителям Каменной горки из-за соседства с парком Уго Чавеса, если сама выросла на улице несостоявшегося террориста Ивана Пулихова? О Пулихове всего-то и известно, что партийная кличка у него была Вася, что однажды на чьих-то похоронах бросил он бомбу в минского губернатора, но бомба не взорвалась, а Васю повесили. Вот и вся биография. Но увековечен, как будто освободительную войну выиграл, а не просто террорист-неудачник Вася.

Это уже не город, а кладбище исторического хлама. На каждом шагу – памятники упырям и палачам, улицы террористов и негодяев, мемориальные доски дохлых диктаторов и убийц. Невозможно спокойно прогуляться по городу, чтобы не наткнуться на Ленина, Дзержинского, Калинина и прочую гнусь. Теперь, ко всему прочему мусору, еще и городовой посреди улицы стоит. Многострадальный, колченогий, никому не нужный, воспринимаемый исключительно как мишень, но изготовленный за наши деньги.

А теперь представьте себе, что оставит в наследство эта власть. Кроме экономической разрухи и ЦАЛ ДИР БИЕ, кроме километров подлежащих отмене указов и декретов, кроме уничтоженного образования, кроме разгромленной социальной сферы, мы еще получим тонны железного и каменного хлама, увековечивавшего всех мировых уродов. И на уничтожение этого хлама нам придется здорово потратиться.

Впрочем, может, сделаем, как в Литве, где весь этот хлам вывезли в лес и устроили там музей советского прошлого? Лесов у нас хватает, будет где разместить весь этот исторический мусор. И брать с туристов деньги за посещение. Пусть хоть какую-нибудь пользу приносят. Только что-то мне подсказывает, что никто не поедет смотреть на чавесов и дзержинских. Насмотрелись.

Ирина Халип, специально для Charter97.org


популярное за неделю

Мнение

Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»
Меняем министра на мешок картошки
Меняем министра на мешок картошки Ирина Халип