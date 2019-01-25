Увековеченные мадуры 10 Ирина Халип

25.01.2019, 9:42

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Ирина Халип

Город превратился в кладбище диктаторского хлама.

Я живу напротив Симона Боливара. Маленький скверик возле моего дома в период бурной дружбы двух мировых лузеров один из них, здешний, подарил заморскому, венесуэльскому. Держи, Уго, сказал он, это теперь твое. Сейчас здесь мемориал Симону Боливару установим, а потом и памятник забабахаем.

Я прекрасно помню, как они вдвоем открывали этот камень с надписью «Боливар» лет десять назад. Весь район был оцеплен, жильцов окрестных домов не выпускали из подъездов, к нам из-за открытой форточки ломились мышиные люди в штатском. Уго и Александр, два друга навек, пометили, как шкодливые коты, территорию: здесь чужим не место, этот сквер застолблен за Чавесом. Чтобы чувствовал себя как дома: уезжаешь из гостей, а в гостях остаются твои вещи. И ты знаешь, что всегда можешь вернуться.

До памятника Боливару Уго не дожил (его с благодарностью принял приблизительно такой же Мадуро), зато получил посмертно целый парк в Каменной горке. Помню, когда горисполком торжественно объявил об увековечении памяти великого друга белорусского народа Уго Чавеса, я еще подумала: и чего я из-за соседа-Боливара раздражаюсь? Это хоть совсем далекое прошлое, восемнадцатый век. А вот каково жителям Каменной Горки будет гулять в парке Чавеса? Это ведь как-то уже совсем унизительно.

Впрочем, их никто не спрашивал, хотят ли они гулять со своими детьми в парке Уго Чавеса, и не задумывался, где они будут искать цензурные выражения, чтобы ответить на вопрос детей, кто такой Чавес. Правда, это как раз в порядке вещей – об интересах белорусов не думает никто и никогда. Но хотя бы о себе-то можно? Вот падет мадурин режим. Он уже в глубоком пике, счет идет на дни. А новый глава Венесуэлы в гробу видел эти скверики и парки. Ему дружба с мировыми лузерами не нужна – у него есть шанс подружиться с мировыми лидерами, а это уже совсем другие перспективы для Венесуэлы. Никогда он не приедет ни в сквер Симона Боливара, ни в парк Уго Чавеса. Мы его потеряли. Но что со всем этим минским хозяйством будет? Переименуют в сквер Каддафи и парк Кастро? На большее ведь фантазии не хватит. И будут по-прежнему закладывать в бюджет обновление мемориалов и протирание памятников спиртом. И ни одну делегацию ведь туда уже не поведешь – провальный проект получился. Как, впрочем, и вся эта мадуро-чавесовская дружба. Ненужный хлам.

Впрочем, этим хламом забит весь город. Имею ли я моральное право сочувствовать жителям Каменной горки из-за соседства с парком Уго Чавеса, если сама выросла на улице несостоявшегося террориста Ивана Пулихова? О Пулихове всего-то и известно, что партийная кличка у него была Вася, что однажды на чьих-то похоронах бросил он бомбу в минского губернатора, но бомба не взорвалась, а Васю повесили. Вот и вся биография. Но увековечен, как будто освободительную войну выиграл, а не просто террорист-неудачник Вася.

Это уже не город, а кладбище исторического хлама. На каждом шагу – памятники упырям и палачам, улицы террористов и негодяев, мемориальные доски дохлых диктаторов и убийц. Невозможно спокойно прогуляться по городу, чтобы не наткнуться на Ленина, Дзержинского, Калинина и прочую гнусь. Теперь, ко всему прочему мусору, еще и городовой посреди улицы стоит. Многострадальный, колченогий, никому не нужный, воспринимаемый исключительно как мишень, но изготовленный за наши деньги.

А теперь представьте себе, что оставит в наследство эта власть. Кроме экономической разрухи и ЦАЛ ДИР БИЕ, кроме километров подлежащих отмене указов и декретов, кроме уничтоженного образования, кроме разгромленной социальной сферы, мы еще получим тонны железного и каменного хлама, увековечивавшего всех мировых уродов. И на уничтожение этого хлама нам придется здорово потратиться.

Впрочем, может, сделаем, как в Литве, где весь этот хлам вывезли в лес и устроили там музей советского прошлого? Лесов у нас хватает, будет где разместить весь этот исторический мусор. И брать с туристов деньги за посещение. Пусть хоть какую-нибудь пользу приносят. Только что-то мне подсказывает, что никто не поедет смотреть на чавесов и дзержинских. Насмотрелись.

Ирина Халип, специально для Charter97.org