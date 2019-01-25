16 исторических фактов, которые меняют наши представления о времени 1 25.01.2019, 9:51

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Человечество высадилось на Луну раньше, чем додумалось прикрепить колесики к чемодану.

Сегодня нам кажется, что время — это вполне устойчивое и изученное понятие, а известных людей мы легко соотносим с определенной эпохой. Тем не менее иногда наши представления о времени в истории нас подводят. Например, первый паровоз появился раньше, чем был изобретен велосипед, королева Великобритании — ровесница Мэрилин Монро, а на Плутоне с момента его открытия не прошло и одного солнечного года.

AdMe.ru подготовил 16 исторических фактов, которые меняют наши привычные представления о времени. А в конце статьи вы найдете любопытный бонус с теорией о том, что мы, возможно, и вовсе живем в прошлом.

1. Королева Елизавета II и Мэрилин Монро родились в один год

Обе женщины родились в 1926 году и даже встречались в Лондоне, когда обеим было по 30 лет. Тогда проходила премьера фильма «Битва у Ла-Платы».

2. Черепаха Гариетта, которая умерла в 2006 году, когда-то принадлежала Чарлзу Дарвину

Слоновая черепаха по кличке Гариетта родилась примерно в 1830 году на одном из Галапагосских островов. Дарвин подобрал ее во время кругосветной экспедиции. Черепаха была перевезена сначала в Англию, а затем в Австралию. В 2006 году Гариетта умерла от сердечной недостаточности в возрасте 177 лет. Ее вес составлял 150 кг, а размером она была с небольшой обеденный стол.

3. Последней из ныне здравствующих актеров из фильма «Унесенные ветром» Оливии де Хэвилленд недавно исполнилось 102 года

Актриса Оливия де Хэвилленд, известная благодаря роли Мелани Уилкс в картине «Унесенные ветром», 1 июля 2018 года отметила свой 102-й день рождения. На момент съемок актрисе было 23 года (а на фото справа — 100 лет). В следующем году знаменитая сага отметит свое 80-летие — как все-таки быстро летит время.

4. Плутон до сих пор не совершил полный оборот вокруг Солнца

Плутон был открыт в 1930 году. За время, прошедшее с момента его обнаружения, он так и не сделал полный оборот вокруг Солнца. Это случится только в 2178 году. Зато в 2006 году он потерял статус 9-й планеты Солнечной системы и был «понижен в звании» до планеты-карлика. Плутон стал первым небесным телом, которое лишилось статуса планеты.

Кстати, первые четкие фотографии Плутона удалось получить относительно недавно — в 2015 году, спустя 85 лет после его открытия. Благодаря миссии «Новые горизонты» мы наконец-то знаем, как выглядит этот далекий ледяной мир. До этого в нашем распоряжении были лишь расплывчатые изображения, созданные на основе снимков космического телескопа «Хаббл».

5. Компания Nintendo и Эйфелева башня были созданы в одном году

Знаменитая башня во Франции была построена в 1889 году. Крупнейшая японская компания, выпускающая видеоигры и игровые консоли, была основана осенью этого же года.

6. Первая в мире линия метро в Лондоне открылась в то время, когда в США все еще шла Гражданская война

Первая линия лондонского метро под названием Metropolitan Railway была открыта в 1863 году. В это время в США все еще активно шла Гражданская война между Севером и Югом. Она закончилась в декабре 1865 года, когда была принята 13-я поправка к конституции об отмене рабства.

8. Первый паровоз появился намного раньше первого велосипеда

В 1818 году немецкий профессор запатентовал первый двухколесный самокат с деревянной рамой, который выглядел в целом как велосипед, но без педалей. Первый велосипед, похожий на современные модели, был изобретен через 60 с лишним лет и назывался Rover — «Скиталец». Что касается паровоза, то первый прототип был сделан во Франции в 1769-м, а первый рельсовый паровой локомотив был построен уже в 1801 году.

9. Калькулятор TI-83 мощнее, чем компьютер, посадивший ракету на Луну

В калькуляторе TI-83, который был выпущен в 1999 году, больше вычислительной мощности, чем в компьютере, который посадил ракету «Аполлон-11» на Луну в 1969 году. Компьютер на борту ракеты работал с частотой 1,024 МГц, а это примерно 1/6 от мощности калькулятора TI-83.

10. Человечество высадилось на Луну раньше, чем додумалось прикрепить колесики к чемодану

Производитель дорожных сумок — компания Samsonite — запатентовал конструкцию чемодана с колесиками только в 1974 году. Космический корабль «Аполлон-11» высадился на Луну в 1969 году.

11. В год, когда был выпущен первый iPhone, вышла последняя книга про Гарри Поттера

«Гарри Поттер и Дары Смерти» — роман Джоан Роулинг, завершающий серию книг про приключения Гарри Поттера, — и первая модель iPhone были представлены в 2007 году.

12. Сальвадор Дали умер в тот же год, когда родился актер Дэниел Рэдклифф

Известный испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали умер в возрасте 84 лет в 1989 году. В этом же году родился британский актер Дэниел Рэдклифф, получивший известность после роли Гарри Поттера.

13. Самые точные в мире часы — атомные

На сегодняшний день самые точные часы находятся в США. Это атомные часы, созданные физиками из США и Сингапура. Часы могут ошибиться лишь на 1 секунду за 15 млрд лет.

14. Самый длинный беспересадочный авиаперелет длился почти 18 часов

Самый продолжительный беспосадочный рейс совершил самолет сингапурских авиалиний, летевший из Сингапура в Нью-Йорк. Полет длился 17 часов 52 минуты, причем изначально планировалось, что самолет пробудет в воздухе 18 часов 25 минут. За это время авиалайнер преодолел почти 17 тыс. км.

15. Время существования человечества на Земле составляет лишь 0,004 % от всей истории планеты

Люди существуют на Земле около 200 тыс. лет, а нашей планете 4,54 млрд лет. То есть человечество существует только на протяжении примерно 0,004 % от всей истории существования Земли. Кроме того, основная часть прогресса в развитии цивилизации приходится лишь на последние 10 тыс. лет.

16. Мыльный пузырь лопается за 0,001 секунды

Мыльный пузырь способен лопнуть за 0,001 секунды, а благодаря замедленной съемке можно увидеть процесс в деталях.