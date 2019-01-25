Сдача с Курил 25.01.2019, 9:45

ФОТО: ДМИТРИЙ АЗАРОВ / КОММЕРСАНТЪ

В 2012 году Синдзо Абэ начал политику так называемого нового подхода к России.

Главный вопрос во время недавнего визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию и переговорах с Владимиром Путиным касался возможности подписания мирного договора между двумя странами, а также решение ситуации по статусу Курильских островов. Эксперт Украинского института будущего Илия Куса рассказал "Апострофу", почему обе стороны сейчас крайне заинтересованы в том, чтобы разрешить этот спор, что их пока останавливает, какой исход этого диалога наиболее вероятен, и почему эти переговоры важны для Украины:

- Каждый раз перед визитом либо Путина в Японию, либо Синдзо Абэ в Россию всегда поднимают вопрос Курильских островов. Стороны, похоже, действительно взяли курс на то, чтобы решить этот вопрос. По крайней мере, изъявляют желание.

Решить этот спор было бы выгодно и России, и Японии. Время для этого тоже очень хорошее, поскольку все в России понимают, что после ухода Синдзо Абэ с постов лидера партии и премьера в 2021 году отношения с новым премьером не будут такими же дружелюбными и теплыми, как сейчас. Поэтому они осознают, что надо использовать этот шанс, тем более есть готовность Абэ пойти на компромисс, чтобы решить этот вопрос.

В 2012 году Синдзо Абэ начал политику так называемого нового подхода к России. Он сам сформулировал политику сближения с Россией после прихода к власти. Это во многом его личная инициатива. Маловероятно, что следующий премьер будет продолжать эту политику. Есть риск, что Абэ, который заигрывает с национализмом, сменит еще более радикальный политик. А это сразу же отсекает возможности для компромисса, которого и сейчас очень сложно достигнуть.

В Японии, со своей стороны, тоже понимают, что по вопросам Курил нужно каким-то образом сближаться с Россией, чтобы компенсировать потерю влияния США в Восточной Азии и создавать для себя в региональных раскладах противовес возросшему влиянию Индии и Китая, а также угрозе со стороны Северной Кореи.

То есть стороны хотят решить вопрос, но пока что думают, как это сделать максимально осторожно, чтобы не вызвать проблемы на внутреннем фронте, поскольку им мешают как раз внутриполитические риски.

Геополитически Япония сейчас находится в более слабой позиции, чем Россия. Поэтому для Японии выгод от потенциальной сделки меньше, чем рисков, из-за особенностей политической системы и сильного влияния общественного мнения на принимаемые премьером решения. Очень мощное американское лобби в Японии также будет реагировать на любые попытки премьера пойти на компромисс.

В России этого всего нет, общественное мнение всерьез никто не учитывает. Разве что есть серьезные опасения в связи с тем, что рейтинги Путина падают из-за непопулярных экономических реформ. Но это не является главным фактором. Главная задача, которую видят россияне, состоит в том, чтобы не отдать Курилы, подписав при этом мирный договор. Иначе Россия распишется в том, что вся ее позиция относительно Курильских островов последние 70 лет была неправильной, и даже ее позиция во Второй мировой. А это создает прецедент для других оккупированных в ходе войны территорий – например, той же Калининградской области или Карельского полуострова.