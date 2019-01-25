Минчанин отсудил деньги у коммунальщиков – но те исчезли 25.01.2019, 10:04

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История о большом потопе и борьбе с ЖКХ.

Весной 2016-го квартиру Дмитрия Чупрова затопило в шестой раз. Паркет мутировал, натяжные потолки повисли, краска поплыла. После тщетных попыток решить проблему мирным путем и получить законную компенсацию мужчина обратился в суд. Намучился, потратился, но все же выиграл. С тех пор прошло больше года. От виноватого в случившемся ЖЭУ остались только фантомные боли, но своих денег Дмитрий так и не получил. Вероятно, не получит и в будущем: требовать не с кого. Как мужчина попытался бороться с госструкутрой и чем это обернулось, читайте в репортаже Onliner.

Потоп

Завязку этой истории вы могли прочитать около двух с половиной лет назад. Мужчина купил квартиру на последнем этаже многоэтажки по Филимонова, а потом долго плавал. Чуть ли не каждый год ливневая канализация на техэтаже капризничала и протекала, а Дмитрий пытался минимизировать потери и скакал по комнате с тазиком. В один прекрасный момент тазика оказалось недостаточно: затопило по полной.

— По-моему, было это в мае. Я уезжаю на турнир за границу (Дмитрий занимается бильярдом. — Прим. Onliner), и тут звонит мне человек, у которого был доступ в квартиру: «Дима, у тебя жуткий потоп». Я прошу как-то решить проблему, а через некоторое время возвращаюсь и сразу еду в квартиру. На тот момент я почти закончил дорогой ремонт и, конечно, переживал по этому поводу. Открываю дверь, а передо мной просто обрушивается натяжной потолок, — вспоминает мужчина.

Хозяин начинает выяснять отношения с ЖЭУ, пытается добиться исправления проблем на техническом этаже и требует компенсации. Коммунальщики в ответ только тянут время и безостановочно генерируют «отмазки». Минчанин решается пойти в суд.

Иск

Дмитрий не из тех людей, кому нравится попусту обивать пороги и ругаться без повода. Принципов тут тоже никаких, дело исключительно в потерянных деньгах. По его подсчетам, ущерб составил около 9 тыс. рублей.

— Эта квартира в 2003 году стоила $28 тыс., а в ремонт я вложил около $45 тыс. Одна ванная в десятку стала! Конечно, все эти «косяки» стоят денег. Решать вопрос мирным путем в ЖЭУ не собирались, поэтому другого выхода, кроме как идти в суд, у меня не было.

Я нанял адвоката, собрал все документы. Мне все юристы говорили, что подобные конфликты решаются максимум за два заседания, но не тут-то было. Сперва и ЖЭУ, и РУП «ЖКХ Партизанского района» отказывались признавать вину и скидывали ответственность друг на друга. В итоге на первых заседаниях интересующие меня вопросы даже не поднимались: они просто выясняли отношения, а я тупо платил адвокату, — рассказывает собственник.

Разбирательство затянулось на несколько месяцев. Сперва выяснилось, что виновато в случившемся именно ЖЭУ. Потом вопрос коснулся суммы компенсации, и дело снова застопорилось, поскольку мировое соглашение коммунальщиков показалась Дмитрию смехотворным: предложенной суммы не хватило бы даже на покупку стройматериалов.

Поскольку к общему знаменателю конфликтующие так и не пришли, суд назначил независимую экспертизу, которая должна была подсчитать сумму ущерба. Специалисты провели обследование и оформили заключение: насчитали больше, чем предлагало ЖЭУ, но меньше, чем рассчитывал Дмитрий.

— ЖЭУ вообще предлагало какие-то копейки — долларов 700 по тогдашнему курсу. А по моим подсчетам, одна только паркетная доска стоила полторы тысячи долларов, и это без учета работ по шлифовке, укладке и так далее. Плюс ко всему пострадали два потолка, стены, ковер пришлось выкинуть.

Эксперты насчитали что-то среднее между этими значениями. Они, например, сочли, что паркет менять не нужно. Хотя после этого потопа в щели можно было просунуть толстую пластиковую линейку, а по норме зазоры не должны превышать 1 миллиметра — иначе полная замена, — объясняет пострадавший.

В конечном итоге суд встал на сторону Дмитрия, однако иск в полной мере удовлетворен не был: ему пришлось частично рассчитаться с адвокатом и независимыми экспертами, хотя обычно этот долг ложится на плечи проигравшего.

— Они насчитали что-то около 5300 рублей. С такой суммой я бы едва в ноль вышел. Если бы я знал, чем все это закончится, просто согласился бы на предложенную изначально сумму и не заморачивался с этими экспертизами, не трепал бы нервы. В принципе, то на то бы и получилось, — объясняет Дмитрий.

Прятки

Решение суда мужчина оспаривать не стал и просто понадеялся на скорое завершение конфликта. Шли недели, но от коммунальщиков не было и духу. Мужчина обратился в отдел принудительного исполнения и понял, что ждать придется еще долго: ЖЭУ №2 Партизанского района фактически больше нет.

— Оказалось, что еще во время судебных заседаний решался вопрос о ликвидации этой структуры. Мне кажется, что эти переводы стрелок друг на друга были не просто случайностью. Когда все сроки уже вышли, мне сообщили, что денег у ЖЭУ нет, а покрывать их расходы никто не намерен. На бумаге они еще существуют, но на сегодня у них нет ни одного сотрудника.

В КУП «ЖКХ» мне говорят, что ЖЭУ к ним никакого отношения не имеет, что они обычные подрядчики. В администрации района от меня тоже открещиваются. Мне замглавы на личном приеме заявляет: «Мы считаем, что КУП „ЖКХ“ должно взять на себя ответственность и разобраться с долгами». В общем, в очередной раз перекидывают ответственность друг на друга, — рассказывает владелец квартиры.

В отделе принудительного исполнения мужчине тоже ничего конкретного не сообщают, а после очередного запроса и вовсе прислали неожиданное письмо: все и так разъяснено, больше отвечать на письма не будем.

— У меня на руках решение суда, все документы, все доказательства, но положенные мне деньги не отдают. Если бы я судился с частной организацией, все закончилось бы намного быстрее и с другим результатом. Но в этом случае я вижу, как одна структура действует на благо другой, а пострадавший человек остается в стороне, — разочаровывается мужчина.

Дежавю

После окончания судебных разбирательств хозяин привел квартиру в порядок за собственные деньги: ждать скорой выплаты было бы глупо. Ближе к концу 2018-го на получение компенсации он уже и не рассчитывал. Но за час до Нового года его ждал новый сюрприз.

— Ближе к одиннадцати вечера 31 декабря собираюсь выезжать к друзьям и слышу какой-то странный шум. Выхожу из квартиры — тихо, к соседям — тоже тихо. Начинаю искать источник звука, захожу в гардеробную и вижу, как струится вода: меня снова топит.

Я вызываю аварийку, естественно, никуда не еду. Они приезжают ближе к часу ночи, поднимаются на технический этаж, но зайти не могут: коммунальщики зачем-то забили дверь. Просто вбили огромный гвоздь, а замок повесили бутафорский.

Новый год Дмитрий встретил дома, под звуки урчащей воды. Третьего числа к нему приехал мастер и, со слов хозяина, предложил подождать, пока снег сойдет: сейчас, мол, ничего не сделаешь.

— У меня бы к этому времени полквартиры обвалилось! Я начал требовать номер директора и заставлять их делать что-то прямо сейчас. Он покрутил головой и позвал бригаду. Прочистили трубу, паяльными лампами отогрели — вроде течь перестало. Они, конечно, клятвенно мне обещали, что больше такого не повторится, но несколько лет назад мне то же самое говорили. Мне знающие люди объясняли, что они вообще не должны были металлические трубы на ливневую канализацию ставить: они каждый год будут мерзнуть. Мало того что деньги так и не отдали, так еще и проблему не решили.

На этот раз потоп был не таким масштабным: испорчен оказался только гипсокартонный потолок в гардеробной. Тем не менее спустя более двадцати дней коммунальщики так и не пришли в квартиру для составления дефектного акта.

Отказ

Сегодня Дмитрий уже прекратил активную борьбу за положенные ему деньги — лишь изредка пописывает запросы в причастные структуры. Обычно в таких случаях чиновники успокаивают ласковыми речами о том, что все наладится (но позже). В этом же случае в положительный для Дмитрия исход никто, кажется, не верит. КУП «ЖКХ Партизанского района Минска», на балансе которого находится дом Дмитрия, своей вины в случившемся не видят: обслуживали дом не они, а их подрядчик — он пусть и платит.

— ЖЭУ №2 — это не наше структурное подразделение. Это наша подрядная организация, которая в 2016 году осуществляла деятельность в рамках договорных отношений с КУП «ЖКХ». Когда произошло залитие, эта организация осуществляла эксплуатацию жилого дома. И когда Чупров обратился в суд, было решено взыскать с ЖЭУ №2 эту сумму. Повторюсь, что это самостоятельное юрлицо. На сегодня даже действующее. Есть решение суда. КУП «ЖКХ» не будет возмещать убытки, потому что оно не несет обязательства за ЖЭУ №2, — комментирует ситуацию Елена Гриб, начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы коммунального унитарного предприятия «Жилищное коммунальное хозяйство Партизанского района Минска». — На какой стадии сегодня находится реорганизация, я подсказать не могу. Учредителем ЖЭУ является администрация района.

Сегодня судебная практика немного изменилась: сейчас взыскивают с заказчиков, то есть КУП по всему городу. Но на тот момент дела обстояли иначе. ЖЭУ и КУП «ЖКХ» — разные организации, поэтому с нас Чупров требует необоснованно. Что касается нового залития, то вопрос находится на контроле в производственном отделе.

Со слов Дмитрия, такой же позиции придерживаются и в администрации Партизанского района: ЖЭУ — самостоятельная единица, пускай она и платит. Получить оперативный комментарий в администрации не получилось: на днях ее «обезглавили», а новый глава пока не назначен.

Распродажа

ЖЭУ-2 перестал вести активную деятельность практически сразу после вынесения судебного решения. Как выяснилось позже, задолжали они не только господину Чупрову: таких, как он, в микрорайоне около сорока человек. В отделе принудительного исполнения Партизанского района напрасных обещаний не дают: денег Дмитрий может вообще не получить.

— Прошло больше года с момента вынесения судебного решения. Что сейчас происходит? — спрашиваем у судебного исполнителя Елены Амельчени.

— Сейчас оценивается имущество.

— Если у ЖЭУ нет денег, кто будет расплачиваться?

— Есть имущество.

— А если имущества не хватит?

— Скорее всего, будут возвращаться документы взыскателям, потому что у них больше ничего нет.

— То есть люди просто не получат денег?

— Да-да.

— А ЖКХ района не должно будет погасить долг?

— У меня должник — ЖЭУ-2. Я проверяю их имущественное положение. Учредителем является администрация Первомайского района. Вы можете позвонить и уточнить этот вопрос: они будут выполнять обязательства ЖЭУ-2 или нет.

— Они говорят, что ЖЭУ-2 — самостоятельное юридическое лицо.

— Ну, они правильно все сказали. Имущество, которое у них есть, будет продаваться, а средства распределяться по очереди между всеми взыскателями. Если кому-то не хватит… Организации больше не существует. Юридически она есть, но фактически там нет ни одного работника: ни руководителя, ни бухгалтера — никого. Вот и все.

— Их деньги не будут распределяться между всеми взыскателями?

— Нет, кто был первым в очереди, тому и повезло.

Дмитрий Чупров является в списке взыскателей 22-м. Какое имущество имеется на балансе коммунальщиков и есть ли у Дмитрия шансы получить компенсацию, в отделе принудительного исполнения ответить не смогли.

— До реорганизации все было понятно: есть ЖЭС, он подчиняется ЖКХ. Всегда знаешь, с кого спрашивать. А сейчас не разберешься! Думаю, я своих денег уже не получу, — считает пострадавший.