Опередить диктатора: как свергают Мадуро Александр Демченко, liga.net

25.01.2019, 10:13

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Геополитические расстановки вокруг протестов в Венесуэле.

Все мировые издания сообщили: в Венесуэле новый президент – спикер местного парламента Хуан Гуайдо. Особенно зычно эта новость прозвучала после того, как Трамп признал последнего исполняющим обязанности главы Боливарианской Республики.

Многие, не разобравшись, начали говорить о перевороте и о скором уходе Мадуро. На самом же деле речь идет об эскалации ситуации, но не о перевороте. Почему так - позже объясню. А сейчас позвольте минимально разъяснить базовые моменты.

Соединенные Штаты ввели санкции против Венесуэлы еще во времена покойного президента Уго Чавеса, в 2005 году. После уничтожения олигархов как класса Чавес начал проводить национализацию нефтяных предприятий и выдавливать из страны иностранных инвесторов, что более всего работали на рынке энергоносителей. Замечу, что свыше 40% нефти Венесуэла в те времена экспортировала в Штаты. Вашингтон продолжал покупать нефть, но был омрачен общей ситуацией. И это было связано не только лишь с работой американских корпораций в Венесуэле, но и с тем, что диктатор в упор не видел, как в страну просачиваются наркотики, а обычные граждане становятся товаром в руках условных работорговцев. Последнее заставило американцев впервые после избрания Чавеса внести два десятка венесуэльских чиновников в санкционный список. Но туда же добавилось и около 30 компаний, что занимались добычей и экспортом нефти.

Потом Венесуэла стала сближаться с Россией, Китаем и Ираном. Соединенные Штаты в ответ решили увеличить внутреннюю добычу и ввести дополнительные санкции против венесуэльской верхушки, а также национальных компаний. Но на сей раз было введено эмбарго на оружие и запрещена поставка новых технологий для развития нефтедобывающей отрасли.

В 2008-2009 годах случился финансовый кризис, и цена на нефть значительно упала. Когда же мир начал выходить из состояния оцепенения, страны - потребители стали уменьшать зависимость от стандартных энергоресурсов, диверсифицировать рынки, а сама добыча нефти в Венесуэле снизилась, казна, соответственно, оскудела. Когда цена на нефть снова возросла, Чавес умер. К власти пришел Мадуро. Он изначально сказал, что является последователем политики своего предшественника. Американцы вновь ударили санкциями – на сей раз по сектору добычи полезных ископаемых.

Наступает 2015 год, проходят выборы в Национальный парламент, где партия Мадуро приобретает явное меньшинство. Большинство - в руках оппозиции во главе с ее новым лидером – тем самым Хуаном Гуайдо. Спикер парламента, Гуайдо, призывает венесуэльцев покончить с политикой Мадуро и просит военных поддержать его инициативу.

Мадуро не растерялся и объявил парламент нелегитимным, созвав новый орган – Конституционную ассамблею. Там, как заявлял венесуэльский лидер, должна быть выработана новая конституция. Каждая из противоборствующих сторон решила провести свой референдум – «за» и «против» подобной инициативы. Страна разделилась в процентном соотношении практически пополам. США продолжили покупать нефть, но в куда меньших объемах, еще более сократили экспорт технологий и ввели ограничение на реализацию государственных долговых обязательств. Последнее коснулось и облигаций госкомпаний. Теперь правительство страны не может ни занять на внешних рынках, ни воспользоваться государственным резервом.

Далее проходят выборы президента, после которых Мадуро одерживает власть, которую оппозиция считает нелегитимной. В это время уровень поставок нефти в Америку становится критически низким, страна в долгах, а товарный дефицит буквально во всем – от туалетной бумаги до автомобилей.

Сейчас же на улицах Венесуэлы проходят протесты, силовики применяют силу: среди демонстрантов уже есть раненные и убитые.

Все это показывает, что конфликт затяжной и быстро не решится. Тем более что Мадуро – не Янукович, он вряд ли будет убегать из своей страны.

Теперь же давайте поговорим об инициативе Трампа – признать Гуайдо исполняющим обязанности президентом Венесуэлы.

В этой ситуации американский президент явно поспешил. Конечные цели неведомы, но, учитывая его последние заявление о возможной военной компоненте со стороны США, у Вашингтона есть достаточно причин для беспокойства. И эти причины связаны не только лишь с Мадуро, но и с теми внешними силами, что его поддерживают. К этому я еще вернусь.

Последнее заявление главы Белого дома привело к расторжению дипломатических отношений Соединенных Штатов и Венесуэлы: Мадуро приказал выдворить американских дипломатов за пределы его страны. Останутся ли те в Венесуэле, и при каких обстоятельствах пока остается неизвестным.

Не думаю, что подобное заявление облегчило работу ЦРУ. Американские разведчики как раз понимают: в Венесуэле существует поддержка политической оппозиции и демонстрантов, но отсутствует содействие со стороны представителей власти и военных. Чиновникам предложить нечего: они знают: в случае смены элит они потеряют все; высшее командование также живет за счет коррупции и вседозволенности. Да, часть полиции поддержала Гуайдо, но у полицейских нет танков и истребителей.

Это означает, что оппозиция пока что не в состоянии своими силами провести военный переворот. У Вашингтона есть военные возможности, но нет явной поддержки среди местного населения, военных.

Конечно, некоторые американские аналитики говорят, что Трампа беспокоит не только внешний фактор, но и итоговый результат предстоящих президентских выборов в США. Как известно, одним из спорных штатов является Флорида, на территории которой проживает немало представителей латиноамериканских стран, в том числе и венесуэльцев. Этот штат представляет 29 голосов выборщиков, следовательно, местные жители могут оказать значительное влияние на результаты волеизъявления. Недавно, кстати, вице-президент Пенс и советник по национальной безопасности Болтон провели встречу с представителями Республиканской партии, представляющими штат Флорида.

Но это если и можно назвать причиной, то довольно незначительной. Все-таки здесь дело не в выборах, а во влиянии, что оказывается на Венесуэлу.

После избрания Мадуро моментально связал себя обязательствами с Россией и Китаем. Правительства обеих стран обеспечивали венесуэльский бюджет кредитным финансированием.

Россия вложила за довольно короткий период времени 17 млрд. долларов, Китай – 60 млрд. Буквально в прошлом году Мадуро приезжал к Путину, после чего там договорились о поставке 600 тысяч тонн зерна. Также были подписаны контракты для гарантирования инвестиций более чем на пять миллиардов долларов, дабы увеличить добычу нефти с российскими партнерами.

Венесуэла же согласилась на условия Кремля по реструктуризации долга после того, как просрочила оплату по кредиту в рамках военно-технического сотрудничества. Представляете, российский бюджет недополучил 54 миллиарда рублей, но при этом вложил дополнительные пять миллиардов долларов, понимая, что никто ничего не вернет.

Как я уже указывал, КНР предоставила 60 млрд. долларов инвестиций в обмен на нефть и еще несколько десятков миллиардов в форме других контрактов и инвестиций. Таким образом, Венесуэла стала крупнейшим получателем китайских займов. Но официальный Каракас более не может следовать взятым на себя обязательствам: уровень добычи упал, технологий нет, цена на сырье значительно снизилась. В сентябре 2018 года, к примеру, Венесуэла заключила соглашение с Китаем об инвестициях на 5 млрд. долларов, чтобы увеличить добычу с текущего миллиона баррелей в сутки до свыше двух миллионов, из которых миллион должен уходить в Китай в счет оплаты кредита.

Как вы понимаете, подобная попытка в нынешних реалиях не увенчается успехом. А производственные мощности и потребности Китая растут. Только представьте, что случится с теми китайскими инвестициями на предприятиях, где у Пекина нет контрольной доли?

Единственный выход для каждой из сторон – это провести изменения в Венесуэле. США хотят убрать Мадуро и поставить Гуайдо, чтобы вернуть Венесуэлу на свою орбиту, не дать конкурентам получить полный контроль над этим государством. Что может сделать Вашингтон? Ввести дополнительные санкции: еще больше урезать поставки технологий, отказать в поставке своей нефти – ведь чтобы экспортировать сырье венесуэльские компании должны его смешивать с американской, более легкой нефтью.

России необходима Венесуэла с Мадуро. Во-первых, важно, чтобы у Трампа не осталось возможности влиять посредством одного из наиболее ключевых поставщиков нефти в мире на ОПЕК, чтобы он не мог пошатнуть позиции России на глобальном энергетическом рынке. Во-вторых, РФ нужно создать напряжение близ американских границ, что будет способствовать дополнительной изоляции Соединенных Штатов. При этом Венесуэлу Кремль готов удержать на плаву, спонсировать режим, но уж точно не улучшать венесуэльскую экономику.

Есть еще один важный нюанс: Венесуэла на сегодняшний день является самым крупный импортер вооружения из России. Сейчас армия латиноамериканской республики, за исключением флота и транспортной авиации, практически полностью оснащена российским оружием. И как можно потерять такого покупателя? С Китаем все куда сложнее, ведь, с одной стороны, его не устраивает то, что сейчас происходит в Венесуэле в контексте выплат долговых обязательств, а с другой, - он не желает вмешиваться в политику посредством прямого политического действия. КНР не может отдать США Венесуэлу, так как после этого усложнится экономическая ситуация для него самого. Однако он также не хочет, чтобы у власти оставалось недееспособное правительство.

Именно поэтому все сейчас будет зависеть от позиции каждой из вышеперечисленных стран. Но Вашингтон и Москва точно понимают: решение венесуэльской проблемы возможно лишь при сближении по ряду позиций с Китаем. А это точно плохой сценарий и для американцев, и для русских. Впрочем, всегда существует вариант выхода Китая и из этих глобальных дрязг, однако он в нынешней ситуации маловероятен.

Что ж, сейчас можно сказать одно: конфликт этот за один день разрешить не получится, даже при каких-то внутренних изменениях в самой Венесуэле. Поэтому спешить с выводами не рекомендую.

Александр Демченко, liga.net