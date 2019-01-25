Наперегонки с «перекупами»: как белорус купил «живое» авто за $1000 10 25.01.2019, 10:30

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Рассказ водителя, который успел с покупкой.

Журналисты abw.by писали о том, как искали экономичную машину за 1000-3000 долларов:

- Среди всех осмотренных больше всего понравился Opel Omega A за 1000 долларов, который стоял на площадке трейд-ин одного минского дилера.

После осмотра последней машины уже вечером приняли решение брать Opel Omega A. Но позвонили дилеру - машина продана. Наш знакомый, которому мы искали авто, еще долго кусал локти: "Пусть это будет мне уроком. Если видишь "живую" машину в самой низкой ценовой категории - сразу же вноси задаток без каких-либо раздумий, иначе машина быстро уйдет".

Спустя месяц мы связались с новым владельцем и расспросили его об эксплуатации автомобиля за тысячу. Его рассказ - ниже. А сейчас покажем и расскажем, как выглядела машина, когда еще стояла на площадке у дилера.

"Машину сдал в трейд-ин дедушка, а сам купил новый Volkswagen, - говорит сотрудник площадки. - Зимой на ней не ездил, тщательно берег. Поэтому этот Opel так хорошо сохранился, хотя все его собратья уже давно проржавели. Машина была еще на красных "номерах".

Если коротко, что мы имеем? Год выпуска - далекий 1988-й, "официальный" пробег - 250.000 км. Двигатель двухлитровый бензиновый, причем не с карбюраторной системой питания, а с инжекторной. Коробка передач механическая 5-ступенчатая. Что немаловажно, имеется гидроусилитель руля. Цена - 2600 рублей, или 1200 долларов.

Внешне выглядит очень аккуратно. Мы словно перенеслись в 1990-е, когда эти машины были еще живы. Сегодня Omega A осталось крайне мало, потому что стойкость к коррозии у модели очень слабая. Зато машина очень комфортная.

Кузов был когда-то перекрашен, но качественно. Слой равномерный, около 200 мкм, шпаклевки нет. Краска еще сохранила свой блеск, кузовные элементы идеально ровные, как и зазоры. Причем колоний "жуков" на кузове нет.

Хороший признак "живой" машины из 1980-1990-х - наличие "родных" колпаков. Колеса 14-дюймовые, шины к авто будут стоить дешево. Причем и колеса не кажутся маленькими в арках, и колпаки выглядят очень стильно, похожи на "литье".

Низы некоторых дверей, кромки багажника, внутренняя часть капота - все в хорошем состоянии. Сохранилась "родная" шумоизоляция под капотом. Машина дополнительно обрабатывалась от коррозии, правда, местами антикоррозийной мастики нет.

Хотя проблемы все же имеются. На некоторых дверях снизу коррозия начинает развиваться.

На задней левой арке есть маленькая дырочка. Старый Opel есть старый Opel. Дедушка сражался со ржавчиной как мог, но она его все-таки победила.

На левой стороне в том же месте проблемы только начинаются.

Передняя левая арка чем-то подмазана. Здесь тоже начинаются коррозионные процессы.

А вот переднее правое крыло в идеальном состоянии.

Стаканы под капотом целые, но ржавчина возле крыла уже пробивается.

Лобовое стекло немецкое, причем с цифрой "8". Неужели еще оригинальное?

Днище подробно рассмотреть не удалось, но там особенно ничего и не увидишь: все в битумной мастике. На пороге смутили две заплатки на заклепках. Видимо, был ремонт.

В целом же под капотом все очень красиво. Даже пластиковые детали не потемнели. Мотор полностью сухой, никаких подтеков. Такое ощущение, что пробег оригинальный.

Аккумулятор был разряжен, машину пришлось "прикуривать". Двигатель завелся сразу, работал идеально ровно. По звуку чувствуется, что мотору еще ездить и ездить.

Заглянули в салон, включили оригинальную кассетную магнитолу - заиграла музыка того времени из фильма "Охотники за привидениями". Да уж, и вправду мы себя чувствуем охотниками, ведь найти хороший старый автомобиль в такой бюджет все равно что встретить привидение.

Состояние салона очень хорошее. Да, есть потертости на кожухе КПП, обивка местами смята. Но все эти проблемы возникли от времени, а не от пробега. Педали вообще в идеальном состоянии, как и рулевое колесо. Удивляет, что до сих пор работает "ручник".

Правда, потолок придется переклеивать, в двух местах он провис.

Забираемся на задний ряд и отмечаем, что места тут очень много, есть удобный мягкий подлокотник.

Тонны картошки багажник этого автомобиля явно не видел. Все чисто и аккуратно.

"Посмотрел и сразу забрал"

Машину посчастливилось купить Дмитрию из Минска. Как мы и говорили, нам удалось связаться с новым владельцем, ниже его первые впечатления от покупки:

"Покупкой очень доволен. За месяц машина ни разу не сломалась. Купил для себя, езжу сам. Техосмотр вчера прошел без замечаний. Подвеску не смотрел, но ничего не стучит, на трассе никуда не тянет. Снизу смотрел - все целое. Антикор делал предыдущий хозяин. Но эта модель очень быстро ржавеет, надо будет повторять. Вообще я искал другие машины, причем дороже: Opel, Ford и даже BMW. А тут человек мне скидывает объявление о продаже этой Omega, говорит, что у него был такой Opel, это очень хорошая машина. Посмотрел и сразу забрал. Машина стоила 1200 долларов, за шины сторговал 100 долларов. "Живой" Opel из-под дедушки за 1100 долларов - это удачная покупка".

После покупки Дмитрий поменял масло со всеми фильтрами (воздушный, масляный, топливный). Менялись передние и задние тормозные колодки, перебирались передние и задние суппорты. Все это обошлось примерно в 100 долларов. Также были куплены литые диски за 120 долларов и временный комплект подержанных зимних шин за 140 рублей.

"Потом куплю нормальные шины Nokian, пока взял временно подержанные - сколько той зимы осталось? Аккумулятор менять не нужно было, я его просто зарядил. Машина заводилась и в сильные морозы. Полностью доволен, планирую на ней ездить и дальше".

Получается, что всего за 1100 долларов можно купить "живую" машину, причем комфортную - Opel Omega A по ходовым качествам очень хорош. Новый владелец вложил в авто еще 280 долларов на обслуживание и литые диски. Поломок нет, со старым Opel все хорошо. Единственное но - за кузовом придется тщательно следить. Проблемы уже начались, и если их запустить, то эта Omega A проржавеет до дыр моментально…