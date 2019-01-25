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CNN: Трамп готовит режим ЧС для сооружения стены на границе с Мексикой

  • 25.01.2019, 11:14
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Благодаря этому Белый дом может получить $7 миллиардов на строительство стены.

Объявление режима чрезвычайной ситуации позволит обеспечить финансирование строительства стены в обход Конгресса. Указ даст президенту США возможность изыскать 7 млрд долларов на возведение стены, сообщает CNN (перевод – dw.com).

Белый дом готовит для президента США Дональда Трампа проект указа о введении режима чрезвычайной ситуации в районе границы с Мексикой, чтобы обеспечить финансирование строительства стены на южной границе США без согласия Конгресса. Об этом в четверг, 24 января, сообщила американская телекомпания CNN со ссылкой на документы Белого дома для внутреннего пользования.

"Огромное число иностранцев, которые незаконно проникают в США каждый день, является прямой угрозой для безопасности нашей нации и представляет собой чрезвычайную ситуацию. Поэтому я, Дональд Трамп, опираясь на полномочия, которыми я располагаю согласно конституции и законам США, включая Акт о чрезвычайных ситуациях, объявляю о наличии чрезвычайной ситуации на южной границе Соединенных Штатов", - цитирует CNN проект президентского указа.

Благодаря режиму ЧС, Трамп сможет изыскать в бюджетах различных ведомств, включая министерство финансов и Пентагон, более 7 млрд долларов. Речь идет о средствах из разряда запланированных расходов, которые пока не выделены под конкретные проекты.

CNN отмечает, что среди советников Трампа нет единодушия по поводу данной опции. Критики предупреждают, что указ Трампа о введении режима ЧС может быть оспорен в судах, и это опять приведет к задержке в деле сооружения стены на границе с Мексикой.


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