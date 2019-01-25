Начать утро правильно: cамые оригинальные рецепты блюд из яиц 25.01.2019, 11:31

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Шесть рецептов из разных уголков света, которые помогут разнообразить повседневное меню.

Яйца — не только вкусный и здоровый, но и доступный продукт. Их могут позволить себе люди с самым разным уровнем дохода. Однако яичница или омлет быстро надоедают, если есть их слишком часто. Вот лишь шесть рецептов из разных уголков света, которые помогут разнообразить повседневное меню и/или удивят своей оригинальностью, пишет «Вокруг света».

Балют

Это вареное утиное яйцо решится попробовать не каждый, потому что внутри него уже сформировался плод будущей птицы с оперением, клювом и хрящами. Такие яйца с удовольствием едят на Филиппинах, а также во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. Чтобы получить балют, утиные яйца почти две недели держат в тепле в специальных корзинах. Сложность заключается в том, что зародыш утенка должен выжить, но не вылупиться. Яйца можно употреблять в пищу, только если им от 14 до 19 дней.

В Азии яйца балют — уличная еда. Их отваривают в течение примерно 20–30 минут, а затем продают с порцией соли. Также балют можно запекать и жарить в кляре, а вместо соли при этом часто используют соевый соус или сок каламанси (кислый цитрус). Кстати, на Филиппинах балюту приписывают свойства афродизиака.

Шакшука

Шакшука — прекрасная альтернатива традиционной яичнице и подходит не только для завтрака, но и для ужина. Несмотря на большую популярность блюда, его родина до сих пор точно неизвестна. Предположительно, Шакшука появилась в Северной Африке, а затем пришла на Ближний Восток и стала неотъемлемой частью израильской и арабской кухни.

Обязательные ингредиенты блюда — яйца, томатная паста, перец чили и лук. За исключением яиц, всё нарезается соломкой, а затем тушится на сковороде с добавлением оливкового масла. В соус добавляют перец, кумин и чеснок. Через примерно десять минут, когда масса готова, в сковородку осторожно разбивают яйца, они пошируются под закрытой крышкой еще 4–5 минут. Также можно добавить в блюдо петрушку или другие травы. Подают шакшуку с питой или хлебом, а есть ее можно прямо со сковороды.

Яйцо-пашот

Яйцо-пашот стало популярным благодаря фильму «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту». Название блюда похоже на французское pochette — «мешочек», — ведь именно его напоминает правильно приготовленное яйцо. Традиционный французский рецепт поражает обманчивой простотой: в горячую, но не кипящую воду с добавлением столового уксуса нужно добавить заранее разбитое яйцо. Чтобы оно держало форму, воду в кастрюле надо предварительно помешать, создав воронку. Яйцо будет готово примерно через 1,5–2 минуты, но нужно следить, чтобы оно не прилипло ко дну. К сожалению, такой способ приготовления не сработает, если яйцо будет несвежим.

Неудивительно, что появился более простой рецепт, где на помощь любителям яиц приходит смазанная оливковым маслом пищевая пленка. Она помогает придать яйцу желаемую форму.

Тысячелетнее яйцо

Этот традиционный китайский деликатес испугает большинство людей, привыкших к традиционной европейской кухне. В процессе его приготовления яица разных птиц на несколько месяцев помещают в оболочку из смеси чая, золы, соли, глины и извести, куда не поступает воздух. При этом яйца оборачивают соломой или рисовой шелухой, кладут в корзины и закапывают в землю.

В результате белок становится темно-коричневым и полупрозрачным, а желток темнеет, приобретая серый или зеленоватый оттенок, а также специфический запах и вкус. Из-за этого многие европейцы воспринимают такие яйца как протухшие, хотя в действительности это не так. Напротив, они могут храниться еще три года и не портиться. Китайцы нарезают их ломтиками и подают в качестве закуски, с которой сочетаются соевый соус и имбирь.

Яйца Бенедикт

Один из излюбленных американских завтраков, на приготовление которого понадобится всего 20 минут. Основу блюда составляют два обжаренных ломтика тостового хлеба или две половинки маффина. На них кладут по кусочку обжаренной ветчины или бекона. На каждый ломтик кладется по одному яйцу-пашот, сверху все поливается голландским соусом. По желанию к блюду можно добавить кусочки помидора.

На изобретение такого завтрака претендуют два человека. Первый из них — брокер Лемюэль Бенедикт, который якобы страдал от похмелья и во время завтрака в нью-йоркском отеле «Уолдорф-Астория» заказал именно такие яйца. Рецепт настолько впечатлил метрдотеля, что он включил блюдо в постоянное меню. Вторым «изобретателем» мог быть шеф-повар ресторана «Дельмонико». По легенде, он приготовил такие яйца для финансиста Леграна Бенедикта, которому захотелось на завтрак чего-нибудь особенного.

Интересно, что в некоторых странах вместо ветчины в блюде используют лососину. Такой вариант блюда называют яйцами Хемингуэй или Копенгаген.

Тунцзыдань

Еще одно китайское блюдо из яиц, которое может шокировать жителей Европы и Америки. Дело в том, что речь идет о приготовлении куриных яиц в... моче. На приготовление уходит целый день. Рецепт предполагает использование мочи только мальчиков и только тех, которым не больше десяти лет. Специально для этой цели в китайских школах устанавливают ведра. Сначала в моче варятся не очищенные от скорлупы яйца, но позднее ее раскалывают, чтобы жидкость попала внутрь яйца. По мере выкипания мочи ее доливают в кастрюлю. Процедура регулярно повторяется в течение дня.

Тунцзыдань популярен у китайцев и стоит дороже обычных яиц. Раньше он широко использовался в традиционной китайской медицине в качестве целебного средства. Считается, что такое яйцо способствует кровообращению, избавляет от усталости и защищает от тепловых ударов.