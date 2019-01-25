МИД Великобритании назвал Мадуро незаконным президентом 5 25.01.2019, 11:34

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Джереми Хант

Во главе государства должен стать председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант накануне встречи с государственным секретарем США Майком Помпео назвал Николаса Мадуро незаконным президентом Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Великобритании, сообщает gordonua.com.

"Мы чрезвычайно обеспокоены ситуацией в Венесуэле, но ясно, что Николас Мадуро не является законным лидером Венесуэлы... Соединенное Королевство считает, что Хуан Гуайдо – это тот человек, который должен вести за собой Венесуэлу. Мы поддерживаем США, Канаду, Бразилию и Аргентину в этом вопросе", – отметил Хант.

Глава британского МИД отметил, что выборы президента Венесуэлы в мае 2018 года были проведены с нарушениями, а оппозиция на них не была допущена.

Впервые Мадуро избрали президентом в апреле 2013 года. В мае 2018 года его переизбрали на второй срок. При Мадуро в стране прошли десятки массовых антиправительственных акций протеста, во время которых погибло более 100 человек.

10 января 2019 года Мадуро принес присягу президента. В США и ЕС осудили его вступление в должность на второй срок.

15 января парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

23 января десятки тысяч венесуэльцев вышли на массовые протесты против Мадуро. В этот день председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают это решение. По данным La Prensa de Lara, в ходе протестов погибло минимум 16 человек.