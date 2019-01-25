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Кто должен платить, если инспектор ГАИ поспешил?

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  • 25.01.2019, 11:51
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Авто белоруса забрали на штрафстоянку, хотя водитель был трезвым.

В редакцию ABW.BY обратился читатель Андрей из небольшого белорусского городка, который столкнулся с интересной ситуацией. Эта история достойна того, чтобы мы разложили ее по полочкам и ответили на вопрос: кто прав, а кто виноват?

"В декабре 2018 года мы с другом Виталием ехали в гости к знакомым на его автомобиле, он был за рулем. На дороге нас остановил инспектор ГАИ, который попросил водителя предоставить документы и присесть в патрульное авто. Я все это время ждал в салоне автомобиля на пассажирском сиденье. Через какое-то время пришел напарник инспектора и сообщил, что водитель доставляется на медицинское освидетельствование в наркологический кабинет, находящийся в 10 минутах езды от места остановки. Он попросил меня выйти и сказал, что автомобиль будет доставлен на штрафстоянку. Я, конечно же, так и сделал, заказал такси и поехал вслед за товарищем. Ждать пришлось недолго. На выходе Виталий сообщил мне, что освидетельствование показало 0,15 промилле алкоголя, то есть он трезвый. Это хорошо, но у меня для него была нехорошая новость - автомобиль уже уволокли на штрафстоянку. Это расстроило, но не очень. Как оказалось - пока..."

Теперь подробности со слов Виталия. Инспектор, который был в салоне патрульного автомобиля, "учуял" запах алкоголя и спросил, употреблял ли его водитель. Виталий сказал, что да, вчера вечером, но в небольших объемах. Инспектор хотел провести освидетельствование на месте, но что-то случилось с прибором, поэтому он предложил проехать и провести освидетельствование в медицинском учреждении. Никто против не был, все проходило тихо и мирно. В кабинете нарколога Виталий подул в трубку, врач сказал, что есть "остаточное", но алкогольного опьянения нет. Инспектор ГАИ вернул документы и указал адрес, по которому необходимо забрать автомобиль. При этом все же сказал: "Извините за беспокойство, счастливого пути. Не садитесь за руль, если не уверены…" Но на штрафстоянке водителю был выставлен счет за эвакуацию и хранение. Это был "сюрприз": с одной стороны, вроде и трезвый, никакого правонарушения нет, а с другой - плати! Ни в чем не виноват, а последствия для кошелька очевидные.

"... Нет, вы не подумайте, именно к поведению инспекторов ГАИ претензий никаких, тут как раз все вежливо и тактично. Но мне кажется, что последовательность действий инспекторов ГАИ в этой ситуации неправильная. Короче говоря, с эвакуацией, мне кажется, они явно поспешили. В итоге ситуацию удалось "разрулить" - автомобиль забрали так, но это стоило времени, нервов и пары звонков знакомому юристу. Просто решили на откровенный конфликт не идти и до судебной тяжбы дело не доводить. О том, что все замерзли и настроение было испорчено, можно даже не упоминать. А правильно ли все было в данном случае?"

От редакции ABW.BY

Скажем так: инспектор ГАИ, безусловно, имеет право проводить освидетельствование водителей на предмет употребления ими алкоголя, наркотических и психотропных веществ, но сделать это он должен при наличии определенных признаков, которые перечислены в Положении о порядке проведения освидетельствования физических лиц на предмет выявления состояния алкогольного опьянения и (или) вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или иных одурманивающих веществ (далее - Положение).

К таким признакам относятся:

запах алкоголя изо рта;

затруднения при сохранении равновесия;

нарушение речи;

выраженное изменение окраски кожных покровов лица;

покраснение глаз;

сужение или расширение зрачков;

шатающаяся походка;

спонтанные движения глаз (нистагм).

А еще признание самого водителя, а также звонок в ГАИ иного лица о том, что некто управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Поскольку у водителя в выдыхаемом воздухе концентрация паров алкоголя была 0,15 промилле, то, как мы полагаем, инспектором был установлен такой признак, как "запах алкоголя изо рта". Соответственно и провести освидетельствование основания у него были. При этом инспектор ГАИ имеет право определять место проведения освидетельствования, а также необходимость участия в нем врача либо иного специалиста.

Само Положение о порядке освидетельствования трактует состояние алкогольного опьянения так:

Состояние алкогольного опьянения - наличие абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации 0,3 и более промилле или наличие паров абсолютного этилового спирта в концентрации 150 и более микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха.

Если концентрация меньше, то это трактуется врачами как "алкогольное опьянение отсутствует, установлен факт употребления алкоголя". При таких обстоятельствах водителю возвращаются документы и ключи от автомобиля. Так в принципе и произошло. Но так, да не так: автомобиль-то уже под охраной бдительных сторожей на штрафстоянке. Возникает обоснованный вопрос - почему? Ответ на него у нас есть.

Начнем с "алкогольной" статьи КоАП, по которой наступает ответственность за управление автомобилем в состоянии, при котором садиться за руль никак нельзя:

Статья 18.16. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)

1. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, - влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

Теперь о последовательности действий инспектора ГАИ. Он установил признаки, доставил на освидетельствование, освидетельствование проведено - алкогольного опьянения нет. Все действия инспектора должны соответствовать Процессуально-исполнительному кодексу РБ. Задержание и принудительная эвакуация транспортного средства этим Кодексом допускаются при следующих условиях:

Статья 8.10. Задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства

1. Работник Государственной автомобильной инспекции вправе производить задержание и принудительную отбуксировку транспортного средства и доставлять его на охраняемую стоянку, если лицом, управляющим транспортным средством, совершено административное правонарушение, предусмотренное статьями 18.16 и 18.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, при отсутствии иной возможности доставить транспортное средство к месту хранения.

Здесь ключевая фраза - "… если лицом, управляющим транспортным средством, совершено правонарушение, предусмотренное статьей 18.16 КоАП РБ". А совершенным это правонарушение считается при установлении факта алкогольного опьянения водителя. Подозрение в совершении правонарушения - это одно, такие подозрения у инспектора были вполне обоснованные, но после проведения освидетельствования факт управления автомобилем в состоянии опьянения не подтвердился, а значит, и правонарушения нет. То есть доставлять автомобиль на штрафстоянку инспектор не должен был, а имел право на это только после подтверждения состояния алкогольного опьянения водителя, чтобы квалифицировать это как правонарушение.

Такое чувство, что инспектор ГАИ просто был излишне уверен, что водитель пьян, и не сомневался в том, что медицинский прибор этот факт подтвердит. Но все пошло не так. По факту же "телегу поставили впереди лошади". Опередили события, в общем.

Анализируя эту историю, мы нашли одну, но очень серьезную ошибку в действиях самого водителя - он не попросил ни одного документа. А ведь в соответствии с Положением акт освидетельствования составляется в двух экземплярах: один - инспектору, второй хранится в медицинском учреждении. Но п.13 Положения говорит о том, что при обращении в медицинское учреждение лица, в отношении которого освидетельствование проводилось, ему выдается справка о результатах такой процедуры. Да и копию акта осмотра транспортного средства у инспекторов надо было спросить. Если бы дело дошло до суда, эти документы пригодились бы. Мы, конечно, сомневаемся, что при таких обстоятельствах фемида была бы не на стороне водителя в его борьбе со штрафстоянкой, но опыт говорит о том, что "местечковые" традиции в толковании норм права имеют место быть, что нужно учитывать.


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