Столтенберг: Страны НАТО увеличат оборонные расходы на $100 миллиардов 1 25.01.2019, 11:55

Йенс Столтенберг

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Европа и США совместно модернизируют структуру Альянса.

Европейские союзники по НАТО и Канада намерены увеличить расходы на оборону к концу следующего года на $100 млрд.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает eurointegration.com.ua.

По словам Столтенберга, с 2016 года союзники потратили дополнительно $41 млрд в реальном выражении и к 2020 году этот показатель увеличится до $100 млрд.

"На основе национальных планов, поступающих от всех союзников, к концу следующего года они дополнительно выделят $100 млрд", - сказал он.

Генеральный секретарь добавил, что союзники НАТО также продемонстрировали единство в сфере контроля над вооружениями, единодушно выступая по поводу нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Столтенберг отметил, что Европа и США совместно модернизируют командную структуру НАТО, укрепляют киберзащиту и увеличивают инвестирование в коллективную оборону.