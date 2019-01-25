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Под каким соусом крупный ритейл ест мелких игроков

  • 25.01.2019, 11:59
Фото: bymedia

Крупные торговые сети в Беларуси стали большой проблемой для малого и среднего бизнеса.

Первый вице-преседатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, член рабочей группы при МАРТ, а также общественно-консультативного совета при этом министерстве Виктор Маргелов поделился с журналистами тревогой по поводу динамичного роста крупных торговых сетей, пишет officelife.media.

Доля малого и среднего бизнеса на этом фоне падает.

По данным МАРТ, всего за два года (2016 и 2017) семнадцать крупнейших торговых сетей увеличили свою долю в товарообороте республики на 15%.

Основная причина, как считают в МССПиР в том, что антимонопольный и другие нормативные акты, создавая формально равные условия, на самом деле дают льготы для крупных игроков. Одновременно дискриминируются малые и средние. В частности, новым крупным торговым объектам в рамках декрета № 10 предоставляются льготы при строительстве.

Маргелов заверил, что у самой крупной сети в Беларуси выручка примерно в два раза больше, чем десять следующих за ней сетей вместе взятых. Торговые площади крупных игроков — это около 80% всех торговых площадей страны. Примерно 70% торговли алкоголем — тоже у гигантов. Первая тройка-пятерка постепенно забирает себе рынок.

Еще один пример от Маргелова: крупнейшим торговым сетям предоставляются значительно бОльшие, по сравнению с малыми и средними предприятиями, возможности по законной оптимизации налоговой нагрузки.

Конечно, есть и особые отношения между поставщиками и крупным ретейлом. Последнему товар продают оптом по такой схеме, что в итоге сеть может предложить его покупателю по цене дешевле, чем покупает оптом мелкий игрок. Маргелов считает, что в этих схемах играет роль, например, плата за полки со стороны поставщика. А крупные сети при этом пытаются убедить других предпринимателей, что якобы они продавали этот товар всего лишь с наценкой в 1%.

Бизнесмен, говоря о крупных сетях, вспомнил сторонников мегасвободного рынка.

Романтические либералы до сих пор считают, что у нас рынок все сам отрегулирует. Абсолютно все. Мол, не лезьте ни во что. Давайте отменим все законы, завтра наступит счастье... Мы разумные существа человеческие. Мы должны договориться и выработать правила для того, чтобы нам сосуществовать. А не то, что каждый в эгоистических своих потугах будет пытаться за счет других выжить.

Виктор Маргелов считает, что нет противоречия между планом и рынком. В жизни есть место для обеих парадигм, просто не нужно впадать в крайности: жесткий план и нерегулируемый рынок.


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