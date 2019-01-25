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Алеша рисует Путина

  • 25.01.2019, 12:17
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Интервью с загадочным художником, который рисует главу Кремля, Лукашенко и российскую действительность.

Семилетнего мальчика Алешу Ступина, рисующего наивные детские рисунки на злобу дня и собирающего под ними тысячи лайков в Фейсбуке, безуспешно искали журналисты и телевизионщики. Оказалось, что это вымышленный персонаж, созданный 52-летним российским художником и писателем Игорем Поночевным, который работал в юридическом отделе одного из российских банков, но после аннексии Крыма эмигрировал из России в США и начал новую жизнь, сообщает "Радио Свобода".

"Алеша Ступин родился сразу после аннексии Крыма, в Санкт-Петербурге. Первой его картинкой стала нынешняя обложка его Фейсбука – два человека, портрет Путина на стене, бутылки и надпись "Крым наш!". Рисунок стал довольно популярным, и у меня появилась идея постоянно делать такие картинки от имени ребенка, который своими глазами видит то, что происходит в России и в мире. Видит незамутненным взглядом, демонстрируя наивное в своей непосредственности восприятие. Многие долгое время действительно думали, что все это рисует ребенок. Даже телевидение искало Алешу Ступина: в 2014 году они снимали фильм про войну глазами детей, Алеша Ступин должен был стать там главным героем, и они пытались взять у него интервью. Тогда я все-таки признался, что это не ребенок, а взрослый человек".

"Я жил в Санкт-Петербурге, работал в банке начальником юридического отдела. В 1987 году закончил художественное училище имени Серова. В 2005-м получил юридическое образование и стал юристом. Когда завертелась история с Крымом, я все это бросил и решил, что мне как-то не очень комфортно в России и надо сваливать. Я уехал в 2015 году, сейчас живу в Калифорнии, в Сан-Франциско. Подал прошение о предоставлении политического убежища, сейчас жду собеседования. В США я работал и грузчиком, делал ремонты, работа художника здесь не очень востребована. Хотя сейчас я уже делаю фрески для домов, но только-только начинаю этим заниматься. На самом деле, я просто поменял жизнь в России на жизнь в Америке и все начал с нуля. Тяжелее, конечно, но здесь комфортная страна и жить свободнее, чем в России".

"После выступления вице-адмирала Мухаметшина я нарисовал такого вот моряка, который преследует Иммануила Канта, потому что он не вписывается в его систему ценностей. Его никто не читает, он никого не устраивает, Кант никому не нужен. Значит, его надо прогнать".

"Я часто использую персонажа с картины "Крик" Мунка, потому что он очень узнаваем. У меня он символизирует реакцию на какое-то событие, причем болезненную реакцию, в первую очередь со стороны тех, кого называют "ватниками".

"Эту картинку я нарисовал к последнему приезду Александра Лукашенко в Москву, когда стало ясно, что у него начались проблемы в связи с решением российского правительства повысить цены на нефть и газ для Беларуси, и Лукашенко приехал к Путину договариваться".

"Вообще, я атеист. Но я понимаю, что автокефалия – это своего рода часть независимости Украины от российского влияния. Я положительно отношусь к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви, хотя сам я человек неверующий".

"Сейчас все публикуют свои фотографии 10-летней давности. Я хотел показать, что ничего не изменилось – как тогда, так и сейчас Россия имеет в лице Путина свою внешнюю и внутреннюю политику. Это наш бренд, каким он был, таким и остался, только щеки стали немного больше".

"Есть такое расхожее выражение, что холодильник должен победить телевизор. В каком-то смысле это рисунок о наших желаниях, чтобы холодильник победил. Если он победит, люди, быть может, прозреют и будут по-другому смотреть на происходящее вокруг них".

"Я не то чтобы являюсь поклонником Бэнкси, но история с его самоуничтожающейся картиной была на слуху. Поэтому я решил изобразить главного персонажа российской действительности в виде этой картины".

"Для меня довольно очевидно, что история с отравлением Скрипалей – результат приезда в Великобританию двух "работников плаща и кинжала" и их попытки устранить бывшего шпиона. По-моему, это очевидно для всех. Было очень смешно, как они пытались выкрутиться. Это было очень наивно и вызывало только веселье".

"Депутат Монсон – это результат попытки российской власти привлечь на свою сторону каких-то известных американских, да и вообще мировых персоналий. Но почему-то они выбирают самых одиозных, например, бойца "боев без правил". Он почти не разговаривает по-русски, но почему-то оказался депутатом. По-моему, это очень смешно".

"Все картинки Алеши Ступина создавались по каким-то новостным поводам. Есть повод – есть картинка. Этот рисунок я сделал после идеи Дмитрия Рогозина о том, что дырку в МКС просверлил какой-то недоброжелатель, специально стараясь навредить Роскосмосу".

"Мои работы покупают в основном постоянные клиенты, которым нравится то, что я делаю, хотя иногда бывают и новые покупатели, которые покупают понравившийся им рисунок. Все работы формата чуть больше, чем лист А4. Они выполнены на плотной-плотной бумаге, фактически на картоне. Рисую я карандашами и несмываемой восковой пастелью. У меня были выставки в Украине, в балканских странах, но я просто отсылал туда файлы и они распечатывали картинки. Недавно мне предложил сделать выставку моих оригинальных работ Марат Гельман. Сейчас мы обсуждаем условия, потому что я нахожусь в Калифорнии и выезжать отсюда не могу – надо решить, как переправить рисунки в другую страну".


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