Гирек Обер: Не бывает людей, которые не любят пива 5 25.01.2019, 12:42

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Гирек Обер

Фото: Bière Masterclass

Пивной ценитель рассказал о всех прелестях пенного напитка.

Автор книги «Пиво. Руководство для ценителей» Гирек Обер прошел путь от пивовара-любителя до профессионального ценителя. По образованию журналист, в 2008 году он окунулся в мир пива, изучал все, что связано с этим напитком, и вот уже более пяти лет проводит в Париже мастер-классы и дегустации. Об истории своего увлечения он рассказал в интервью издательству «Попурри».

— Гирек, почему вы выбрали пиво? А не, например, виски или вино?

— Я очень люблю вино, оно нравилось мне очень долгое время, и я считал его превосходящим по качеству пиво. Основное отличие состоит в том, что вы не можете производить собственное вино, если у вас нет земельного участка, виноградников. Когда я открыл для себя домашнее изготовление пива и все стили пива, которые существуют, это было сравнимо с высадкой на новый континент.

— Где вы учились пивоваренному искусству? Помните свое первое сваренное пиво? Каким оно было?

— Первым делом я купил французскую книгу по пивоварению, но она была очень отсталой. Мне помогли американские веб-сайты и форумы по домашнему пивоварению. Я входил в клуб домашнего пивоварения в Париже. Это можно сравнить с первым альбомом группы Velvet Underground. В клубе было всего восемь участников, но все мы работали с пивом, как пивовары, бармены или знатоки пива. Первым сваренным мной сортом пива был belgian dubbel. если вспоминать, это пиво имело привкус смывки для лака для ногтей :)

— Есть мнение, что пиво — непритязательный напиток: вино для гурманов, а пиво — нечто примитивное. Вы не согласны?

— Совершенно нет, я люблю и пиво, и вино. Не бывает людей, которые не любят пива. На самом деле, большую часть производства пива составляет коммерчески изготовляемое светлое пиво с очень слабым вкусом. Но вы можете бесконечно экспериментировать с разными типами солода, злаков, дрожжей, разными сроками выдержки, специями и фруктами, которые вы можете добавлять в пиво.

— Часть потребителей убеждена, что хорошее пиво — немецкое, а все остальное уже не то. Вам есть что возразить? В чем особенность французского пивоварения?

— По моему мнению, лучшая пивная культура в Германии, Австрии и у их соседей — Чехии и Швейцарии, а также в Британии и Бельгии. Не существует подлинной французской традиции пивоварения, за исключением бельгийского или немецкого влияния.

— Осенью проводится «Октоберфест». Дайте пару советов тем, кто туда собирается? Что надо пробовать обязательно?

— На самом деле, я не в восторге от «Октоберфеста». Стиль пива, который подается на этом событии, märzen, действительно хорош. Но сам фестиваль собирает самое большое число пьянчуг со всей Европы, там много насилия, воровства и сексуальных домогательств.

— Самое необычное или, может быть, даже странное пиво, которое вам доводилось пробовать?

— Я не хочу называть имя этого пивовара. Это кислое пиво, выдержанное в винной бочке. Некоторые мои друзья мечтали бы попробовать это пиво, но как по мне, оно имеет вкус дохлой вороны, вываленной в пыли и облитой уксусом.

— А есть самый любимый сорт пива, которому не изменяете уже долгие-долгие годы?

— Это пиво L’Étoile du Nord (в переводе — «звезда севера» — прим. пер.), которое варится Brasserie Thiriez в местечке Эскельбек. Это сложное пиво, представляющее смесь нескольких стилей. Первый раз, когда я его попробовал, он было теплым, без пузырьков, но вкус был совершенно потрясающим.

— Как вы относитесь к пиву с кофе, вереском, ягодами? Баловство?

— За всю историю пивовары перепробовали многочисленные варианты. единственный критерий оценки — получается ли пиво хорошим. если пиво вкусное, никому нет дела, сварено ли оно по традиционному рецепту или с какими-то сложными добавками.

— Живое пиво — это миф, придуманный маркетологами?

— Не думаю. Кеги — это отличный способ сохранить вкус пива, особенно, если в нем использован свежий хмель. Так оно «стареет» медленнее, чем в бутылке.

— Чем предпочитаете закусывать пиво?

— Это зависит от того, какой стиль пива я пью. Пиво подходит под все. Например, портер отлично сочетается с шоколадом, жареным мясом, а также с устрицами. Вы можете подавать пшеничное пиво с сырой капустой или козьим сыром. Возможны любые варианты.

— Что делать, чтобы от пива на утро не болела голова?

— Прежде всего, избегайте пива с выраженным запахом и вкусом спирта — чрезмерный эфирный профиль свидетельствует о проблемах при брожении пива. Кроме того, принимайте пищу до пива и во время того, как его пьете. И пейте много воды.

Гирек Обер обладает широкими знаниями о пиве и щедро делится ими на страницах своей книги «Пиво. Руководство для ценителей». Он является членом профессиональной Ассоциации Bière et Papilles, участвует в организации пивных мероприятий в Париже, таких как Soirées-maltées («Вечера солода») и Paris Beer Week.