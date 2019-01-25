Выборы в Украине: Владимир Зеленский подал документы в ЦИК 2 25.01.2019, 12:57

1,330

Владимир Зеленский

Процесс подачи документов проходил в режиме онлайн.

Шоумен Владимир Зеленский подал документы в Центризбирком для регистрации кандидатом на пост президента Украины, сообщает «Новое время».

Трансляция велась на странице Команда Зеленского в Facebook.

По подсчетам ЦИК, уже 34 человека подали документы для регистрации кандидатами на пост президента на выборах. Зарегистрировано 13 кандидатов, шестерым отказали в регистрации.

31 декабря, в Украине стартовала избирательная кампания очередных выборов президента. С 31 декабря 2018 по 3 февраля 2019 года включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.