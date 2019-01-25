закрыть
25 января 2019, пятница, 14:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

В Красноярском крае девятиклассник обстрелял школу из ружья

  • 25.01.2019, 13:19

В России возросло число нападений в школах с использованием оружия.

В поселке Абалаково Красноярского края девятиклассник устроил стрельбу из ружья у входа в школу, сообщает "Радио Свобода".

"Факт такой был, ученик принес ружье, устроил стрельбу" - сообщил ТАСС глава Енисейского района Сергей Ермаков. Сообщается, что никто не пострадал.

Как сообщает телеканал "360", ученика с ружьем в школу не пустили, после чего он устроил стрельбу на школьном дворе. Эти сообщения подтвердил и источник "Интерфакса". Один из учеников сообщил "360", что стрелявший хотел отомстить однокласснику, который ранее его избил, однако один из учителей школы отверг эту версию.

Девятиклассник задержан.

В последние годы в России возросло число нападений в школах с использованием оружия. В аннексированном Россией Крыму, в городе Керчь, в октябре прошлого года в результате стрельбы в колледже погиб 21 человек. Стрельбу устроил учащийся колледжа.


популярное за неделю

Мнение

Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»
Меняем министра на мешок картошки
Меняем министра на мешок картошки Ирина Халип