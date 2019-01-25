Россия обложит белорусов «налогом на Google»? 3 25.01.2019, 13:29

2,345

ФОТО: AP

На белорусские предприятия может распространиться еще один налог.

С 1 января 2019 года в РФ «налог на Google» распространяется на иностранные компании, оказывающие услуги в электронном виде российским субъектам хозяйствования. Должны ли белорусские компании, оказывающие услуги в электронном виде российскому бизнесу, становиться на налоговый учет в России и платить там НДС?

«Экономической газете» ответила Элла Селицкая, заместитель министра по налогам и сборам:

– Этот вопрос пока в проработке. Дело в том, что наши взаимоотношения по косвенным налогам урегулированы Договором о ЕАЭС в соответствующем приложении. И в нем электронные услуги не упомянуты. Мы вынесли этот вопрос на Консультативный совет, на площадку ЕАЭС, чтобы с нашими партнерами по союзу, в первую очередь россиянами, договориться, как мы будем такой налог взимать. Хотим закрепить в ЕАЭС необходимый порядок, механизм.

Сделать это нужно, поскольку оказание электронных услуг – одно из перспективных направлений, один из быстроразвивающихся видов бизнеса. Пока мы в процедуре переговоров. Как только о чем-то договоримся, сразу об этой информации известим наших плательщиков.