Лукашенко о «деле врачей»: Прощения здесь не будет 6 25.01.2019, 13:42

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Диктатор снова вспомнил о резонансном деле.

Об этом Лукашенко заявил сегодня после вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, сообщает БелТА.

«Вы не только ученый, но и большой начальник. Что происходит в Минздраве? Вы в курсе дела? Сколько пересажали начальников и так называемых продвинутых, талантливых организаторов, главных врачей я имею в виду, ортопедов и прочих», - поинтересовался Лукашенко у Людмилы Макариной-Кибак, которая является председателем постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике «палаты представителей».

Людмила Макарина-Кибак в ответ сказала, что в курсе этих событий, и выразила уверенность, что подобного в отрасли не повторится. По ее словам, уже пересмотрены подходы к закупке оборудования, поведению врачей.

«Вы прежде всего комиссию свою поверните в парламенте именно на это направление. Нам это очень важно. Это не дело, когда на святом деле люди набивают карманы, закупая неизвестно как лекарственные препараты, увеличивая на четверть или на треть их стоимость. И медицинское оборудование. Вы знаете, о чем идет речь, да и все наше общество знает. Прощения врачам здесь не будет. Забудьте о своей корпоративности. Я не тот президент, который будет кланяться вам потому, что вы врачи, и закрывать глаза на те безобразия, которые творятся в здравоохранении», - заявил диктатор.