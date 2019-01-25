Вячеслав Косинеров: Нужна общественная солидарность 25.01.2019, 14:02

Вячеслав Косинеров

Фото: citydog.by

Cегодня общественного активиста и его жену оштрафовали за «экстремизм».

Вячеслав и Марина Косинеровы были задержаны в Минске сегодня утром. Суд Московского района признал их виновными в нарушении статьи 17.11 КоАП («Распространение продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности») и оперативно оштрафовал на 1275 и 1020 рублей соответственно.

Вячеслав Косинеров рассказал подробности Telegram-каналу «Баста!»:

- Нас оштрафовали за те же самые фото, что и ранее — за шапку и байку с надписью «Class war» - c формулировкой «продолжили распространять экстремизм». То, что мы не удалили их из «Фейсбука» оказалось поводом для нового суда и абсурдного приговора.

«Классовая борьба» - это один из лозунгов, которые используют анархисты, а власти боятся классового противостояния в стране. Анархисты всегда использовали социальные лозунги, с ними мы идем к людям и выходим на акции протеста. Кроме того, режим пытается зачистить политическое поле. Уже фактически началась избирательная кампания, скоро Европейские игры. То, что сейчас происходит — я имею в виду и ситуацию с Дмитрием Полиенко, и с другими активистами, против которых фабрикуют дела — попытка силовиков надавить на наиболее активных противников власти.

- Как противостоять репрессиям?

- Нужна общественная солидарность. Если обычные люди, оппозиционные организации, правозащитники не будут реагировать эти факты, то власти не остановятся. Если мы за это не уцепимся, не отстоим свою свободу, завтра уже другие люди будут сидеть за «неугодные» шапки и майки или за что-то другое.