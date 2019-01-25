Берлин - за проведение новых выборов в Венесуэле 2 25.01.2019, 14:15

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Германия поддержала временного президента Хуана Гуайдо.

В Берлине выразили четкую позицию по кризису в Венесуэле, где спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя переходным главой венесуэльского государства и охарактеризовал действия президента Николаса Мадуро как нелегитимные.

"Мы не сохраняем нейтралитет по этому вопросу, а поддерживаем то, что там делает Гуайдо", - заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas), находящийся в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, в четверг, 24 января.

В интервью Deutsche Welle Мас отметил, что такая позиция продиктована проблемами, связанные с процессом избрания нынешнего президента Венесуэлы.

Берлин - за проведение новых выборов в Венесуэле

По словам главы МИД ФРГ, во время президентских выборов в Венесуэле было допущено столько нарушений, "что только условно можно говорить о демократических выборах". Поэтому федеральное правительство выступает за проведение новых выборов в Венесуэле. Ответственность за это, по его словам, должно взять на себя Национальное собрание страны.

В Венесуэле должны быть вновь обеспечены конституционные права граждан, подчеркнул министр.

События в Венесуэле 23 января

Во время массовых протестов противников Мадуро в Каракасе 23 января председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Он подчеркнул, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы Каракаса вышли тысячи его сторонников.

Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств, а также многие страны Латинской Америки. Вместе с тем на стороне Мадуро стоит Москва с ее правом вето в Совете Безопасности ООН. Мадуро поддерживают и силовики внутри страны. Существуют опасения, что внутриполитический кризис в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.