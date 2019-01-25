Cемь белорусских чиновников, чьи головы полетели из-за коррупции 10 25.01.2019, 14:33

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Задержанный председатель Пуховичского райисполкома

Фото: gorka.by

Вскоре к ним могут присоединиться еще несколько.

В январе своих должностей без объяснения причин лишились руководители Партизанского и Октябрьского районов Минска – Денис Овсяников и Анатолий Жуковский.

Слухи о их будущем ходят самые разные, ведь незадолго до этих отставок председатель КГБ Валерий Вакульчик рассказал Александру Лукашенко, что один из руководителей районов столицы обнаглел так, что каждый четверг бесплатно получал продукты из магазина.

В последние годы уголовные дела за коррупцию в отношении руководителей белорусских регионов стали обычной практикой – особенно «урожайным» в этом плане получился минувший 2018-й. UDF.BY перечисляет чиновников, которые оказались замешаны в скандалах.

Глава Солигорского района Римашевский

Два года назад суд приговорил Александра Римашевского к 8 годам лишения свободы. Задержали его с поличным при получении взятки. Глава Солигорского района злоупотреблял служебными полномочиями при закупке средств защиты растений, семян и запасных частей для сельхозтехники. Согласно обвинению в общей сумме набрал почти 17 тысяч долларов.

Во время последнего слова в суде Римашевский плакал и уверял в своей невиновности, заявив, что его оговорили.

Уже спустя полгода после приговора чиновник вышел на свободу. Помилованного Римашевского отправили руководить сельхозпредприятием «Радостовский» в Дрогичинском районе.

Мэр Бобруйска Коваленко

Полтора года назад бывший председатель Бобруйского горисполкома Андрей Коваленко получил 8 лет тюрьмы за многочисленные взятки.

Согласно обвинению он незаконно получил около 20 тысяч долларов. Чиновник признал шесть из десяти вменяемых ему эпизодов. Некоторые из них были, можно сказать, удивительными. Коваленко шел на преступление даже из-за 100 долларов – такую сумму он взял от женщины в качестве благодарности за хорошую должность в коммунальном хозяйстве.

Глава Браславского района Драневский

Летом 2018 года стало известно о задержании председателя Браславского райисполкома Владимира Драневского и его супруги Елены, которая там же возглавляла отдел экономики.

По данным МВД руководитель района набрал взятками почти 28 тысяч евро, в чем ему помогала жена. Обвиняемый также требовал передачи ему части премий от работников исполкома, превышал служебные полномочия при осуществлении закупок.

В это истории больше всего впечатлило то, что два близких родственника руководители райисполкомом, хотя закон такую ситуацию вроде бы исключает.

Мэр Жодино Шарый

Председателя Жодинского горисполкома Юрия Шарого взяли минувшей осенью. О конкретных обвинениях в отношении чиновника пока неизвестно, Следственный комитет лишь сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам преступления коррупционной направленности.

Фото: ctv.by

В Жодино многие отзывались о бывшем мэре положительно и приписывали ему много заслуг. В письме из СИЗО Юрий Шарый поздравил горожан с Новым 2019 годом и Рождеством.

Глава Пуховичского района Ленковец

Почти одновременно с мэром Жодино за решетку попал председатель Пуховичского райисполкома Сергей Ленковец. В обоих случаях конкретики по обвинениям пока нет. По слухам в Пуховичах вместе с главой района задержали еще несколько местных руководителей, среди которых гендиректор «Пуховичского агропродукта». Говорят о получении и дачи взяток.

До этого момента Ленковец был на хорошем счету у минских властей. Он даже получил благодарность от Лукашенко в виде именных часов.

Глава Лоевского района Дмитров

В начале этой зимы бывший председатель Лоевского райисполкома Сергей Дмитров получил 7 лет с конфискацией. Расплачиваться ему пришлось за коррупционные преступления, совершенные, в том числе, еще до назначения главой района.

Согласно обвинению, будучи директором хозяйства «Дубрава-Агро» Светлогорского района осужденный заключал договоры поставки и оказания услуг с коммерческими структурами с выгодой для себя.

Аналогичные методы Дмитров использовал и став председателем Ловского райисполкома. На суде чиновник вину ни по одному эпизоду не признал.

Решение суда не вступило в законную силу.

Глава Гомельского района Ситница

Фото: sozhnes

История с Александром Ситницей получилась приключенческая. Весной прошлого года многолетний руководитель просто исчез – на работе и дома ничего не знали о его местонахождении. Выяснилось, что председатель райисполкома бежал в Россию, где и был задержан после объявления в розыск.

С начала зимы над Ситницей идет суд. Обвиняют его по многочисленным эпизодам, но, можно сказать, не очень существенным. В списке грехов бывшего главы Гомельского района незаконные вознаграждения в виде химчистки авто, рулона соломы, продуктов для приемов, шашлыков для гостей и ремонта для тещи. Руководители местных хозяйств, несмотря ни на что, потерпевшими себя не считают.