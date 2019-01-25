В Греции пройдет голосование за соглашение об изменении названия Македонии 1 25.01.2019, 14:45

Около 230 депутатов хотят принять участие в голосовании.

В пятницу под греческим парламентом из-за дождя собрались лишь несколько десятков несогласных с соглашением о названии соседней Македонии.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Ekathimerini.

Парламент отложил ожидаемое утверждение соглашения с четверга на пятницу из-за увеличения количества депутатов, которые хотят высказать свое мнение. Между тем в Афинах усилили меры безопасности в ожидании беспорядков.

Греческая полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу в несколько тысяч человек, собравшихся возле парламента в четверг вечером, пишет Reuters.

Некоторые из протестующих скандировали «предатели», когда законодатели обсуждали ратификацию соглашения, достигнутого с соседней бывшей югославской страной в прошлом году.

Полиция задержала десятки протестующих и группу людей, которые написали краской «Македония - греческая земля» на стене у резиденции посла США в Афинах.

Спикер парламента Никос Вуцис заявил, что около 230 депутатов хотят принять участие в голосовании.