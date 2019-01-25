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Лукашенко попросил врачей проверить его уши

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  • 25.01.2019, 14:54
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Диктатор решил провериться на тугоухость.

Лукашенко в шутку предложил проверить чиновников, которые не слышат данные им распоряжения, на тугоухость, и сам выразил готовность  приехать к белорусским светилам "посмотреть уши", сообщает "Интерфакс".

Поводом послужил диалог с доцентом Людмилой Макариной-Кибак в ходе церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам в Минске в пятницу, сообщает пресс-службе диктатора.    

Ученая степень доктора медицинских наук Л.Макариной-Кибак присуждена за разработку эффективной технологии оказания медпомощи пациентам с хроническим гнойным средним отитом и создание системы оказания оториноларингологической помощи таким людям на различных уровнях.

А.Лукашенко поинтересовался, есть ли еще в Беларуси грамотные специалисты в этой сфере.

"Кто у нас светила в данной сфере? У нас есть человек, который может глянуть в ухо и сказать, что делать?" - спросил он.

Л.Макарина-Кибак перечислила фамилии нескольких специалистов и отметила, что результаты белорусских врачей в данном направлении известны во всем мире.

"Не волнуйтесь. Я нормально слышу. Просто меня интересует, есть ли в этой сфере светила такие, чтобы наши люди не ехали за границу и не обращались за медицинской помощью в этой части", - отметил А.Лукашенко.

"Есть такие светила. И к нам приезжают", - заверила доктор медицинских наук.

"Хорошо. Приеду к тебе. Мои уши, одно и второе, посмотришь. Тем более что я ни разу не исследовался в этой части, а это очень полезно. А потом всех начальников исследуем, потому что не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаешь, доводишь какие-то задачи. Поэтому это очень важная сфера для нас начальников", - пошутил Лукашенко.


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