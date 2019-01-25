закрыть
25 января 2019, пятница, 17:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Участник протестов в Венесуэле: Я больше не могу терпеть Мадуро

4
  • 25.01.2019, 15:06
  • 2,027
Фото: Reuters

Многие из участников протестов в Венесуэле раньше поддерживали диктатора.

Интересно, что большинство участников акций протеста, которые прошли в среду во всех крупных городах Венесуэлы — люди в возрасте от 20 до 40 лет, которые раньше не выходили на улицы. Многие из них раньше поддерживали и Уго Чавеса, и его преемника. Почему сейчас они стали движущей силой перемен - в материале Reuters, (перевод - Telegram-канал «Баста!»).

Андреа Пачеко (Andrea Pacheco), 30 лет, бывшая активная сторонница Мадуро: «До вчерашнего дня у меня были сомнения. Мне было трудно идти на марш. Но Мадуро даже не признал своих ошибок, он ничего не сделал».

По ее словам, во время прошлых протестов «радикализм и ненависть к «чавистам» были преградой для более массовой поддержки сторонников перемен. Сегодня ситуация изменилась. «Теперь существует большое единство народа в неприятии Мадуро», - говорит она.

Энаим Трехо (Enaim Trejo), 21 год, студентка: «Я борюсь за свободу нашей страны, я больше не могу терпеть Мадуро. Мы слишком сильно страдаем». Ранее она с недоверием относилась к оппозиции из-за неспособности политиков договориться и согласовать стратегию.

Многие демонстранты, как и участники протестов в Беларуси, не готовы называть свои имена и рассказывать о себе. Именно они представляют наиболее бедные слои населения и действуют более радикально. «Мы просто устали от одного и того же дерьма, пытаясь выжить на коробке CLAP (небольшой продуктовый паёк, раздаваемый властями). Это невозможно, вашей заработной платы недостаточно», - сказал один из них.

Организаторы демонстраций говорят, что хотят избежать насилия, которым сопровождались почти все массовые акции оппозиции ранее. Многие из них уверены, что именно в этом залог победы над режимом.

«Когда мы применяли насилие, люди возвращались домой с испугом и злостью, - говорит Нельсон Альварес (Nelson Alvarez), организатор акций в одном из микрорайонов Каракаса. - На этот раз люди вернулись домой с чувством выполненного долга».


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»