Участник протестов в Венесуэле: Я больше не могу терпеть Мадуро 4 25.01.2019, 15:06

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Фото: Reuters

Многие из участников протестов в Венесуэле раньше поддерживали диктатора.

Интересно, что большинство участников акций протеста, которые прошли в среду во всех крупных городах Венесуэлы — люди в возрасте от 20 до 40 лет, которые раньше не выходили на улицы. Многие из них раньше поддерживали и Уго Чавеса, и его преемника. Почему сейчас они стали движущей силой перемен - в материале Reuters, (перевод - Telegram-канал «Баста!»).

Андреа Пачеко (Andrea Pacheco), 30 лет, бывшая активная сторонница Мадуро: «До вчерашнего дня у меня были сомнения. Мне было трудно идти на марш. Но Мадуро даже не признал своих ошибок, он ничего не сделал».

По ее словам, во время прошлых протестов «радикализм и ненависть к «чавистам» были преградой для более массовой поддержки сторонников перемен. Сегодня ситуация изменилась. «Теперь существует большое единство народа в неприятии Мадуро», - говорит она.

Энаим Трехо (Enaim Trejo), 21 год, студентка: «Я борюсь за свободу нашей страны, я больше не могу терпеть Мадуро. Мы слишком сильно страдаем». Ранее она с недоверием относилась к оппозиции из-за неспособности политиков договориться и согласовать стратегию.

Многие демонстранты, как и участники протестов в Беларуси, не готовы называть свои имена и рассказывать о себе. Именно они представляют наиболее бедные слои населения и действуют более радикально. «Мы просто устали от одного и того же дерьма, пытаясь выжить на коробке CLAP (небольшой продуктовый паёк, раздаваемый властями). Это невозможно, вашей заработной платы недостаточно», - сказал один из них.

Организаторы демонстраций говорят, что хотят избежать насилия, которым сопровождались почти все массовые акции оппозиции ранее. Многие из них уверены, что именно в этом залог победы над режимом.

«Когда мы применяли насилие, люди возвращались домой с испугом и злостью, - говорит Нельсон Альварес (Nelson Alvarez), организатор акций в одном из микрорайонов Каракаса. - На этот раз люди вернулись домой с чувством выполненного долга».