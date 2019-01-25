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Во Флориде задержан бывший советник Трампа Роджер Стоун

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  • 25.01.2019, 15:21
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Роджер Стоун
Фото: AP

Политтехнологу предъявлены обвинения по семи пунктам расследования о вмешательстве в выборы в США.

Бывший советник президента США Дональда Трампа политтехнолог Роджер Стоун в пятницу был задержан в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида, сообщает Министерство юстиции США, cообщает «Радио Свобода».

Стоуну, который был советником Трампа в ходе его президентской кампании, предъявлены обвинения по семи пунктам в рамках расследования о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США.

По данным телеканала CNN, Стоуну, в частности, инкриминируют лжесвидетельство, воспрепятствование правосудию и давление на свидетелей.


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