Во Флориде задержан бывший советник Трампа Роджер Стоун

Во Флориде задержан бывший советник Трампа Роджер Стоун1
- 25.01.2019, 15:21
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Политтехнологу предъявлены обвинения по семи пунктам расследования о вмешательстве в выборы в США.
Бывший советник президента США Дональда Трампа политтехнолог Роджер Стоун в пятницу был задержан в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида, сообщает Министерство юстиции США, cообщает «Радио Свобода».
Стоуну, который был советником Трампа в ходе его президентской кампании, предъявлены обвинения по семи пунктам в рамках расследования о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США.
По данным телеканала CNN, Стоуну, в частности, инкриминируют лжесвидетельство, воспрепятствование правосудию и давление на свидетелей.