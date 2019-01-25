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Исполнившие хит группы Queen монахини стали звездами Сети

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  • 25.01.2019, 15:31
  • 2,147

Видео собрало 14 миллионов просмотров всего за несколько дней.

Видеозапись с монахинями из Испании, которые исполнили песню We Will Rock You британской рок-группы Queen, набрала 14 миллионов просмотров всего за несколько дней

Видео было опубликовано в Facebook, пишет depo.ua.

Как отмечает El Espanol, монахини, которые выполняют композицию Queen, входят в хор "Дочерей Святого Павла" - сестринской общины из Бостона.


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