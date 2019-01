Исполнившие хит группы Queen монахини стали звездами Сети 6 25.01.2019, 15:31

Видео собрало 14 миллионов просмотров всего за несколько дней.

Видеозапись с монахинями из Испании, которые исполнили песню We Will Rock You британской рок-группы Queen, набрала 14 миллионов просмотров всего за несколько дней

Видео было опубликовано в Facebook, пишет depo.ua.

Как отмечает El Espanol, монахини, которые выполняют композицию Queen, входят в хор "Дочерей Святого Павла" - сестринской общины из Бостона.