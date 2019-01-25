Исполнившие хит группы Queen монахини стали звездами Сети

Исполнившие хит группы Queen монахини стали звездами Сети6
- 25.01.2019, 15:31
- 2,147
Видео собрало 14 миллионов просмотров всего за несколько дней.
Видеозапись с монахинями из Испании, которые исполнили песню We Will Rock You британской рок-группы Queen, набрала 14 миллионов просмотров всего за несколько дней
Видео было опубликовано в Facebook, пишет depo.ua.
Как отмечает El Espanol, монахини, которые выполняют композицию Queen, входят в хор "Дочерей Святого Павла" - сестринской общины из Бостона.