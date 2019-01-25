Конец путинской Венесуэлы 1 Иван Чумаков

25.01.2019, 15:34

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Фото: Иван Секретарев / AP

Причина грустного лица главы Кремля совершенно очевидна.

Уже всем известно, что в Венесуэле массовые протесты. Но что принесет происходящее России?

Я вижу, что это удар в первую очередь по режиму Владимира Путина. Не просто по его устойчивости, а по его жизнеспособности! Ни для кого не секрет, что Кремль последний год ходит с протянутой рукой, пытаясь занять на Западе денег. Облигационные займы, которые никому не нужны, попытки продать госкомпании иностранцам и банальная печать наличных. Но результат один, денег нет. А если учесть, сколько нужно платить ежемесячно пенсионерам и чиновникам, то причина грустного лица Владимира Путина совершенно очевидна.

Венесуэла — база продажи российской нефти в левую. То есть, когда Россия поставляет нефть в Венесуэлу, а обратно деньги приходят налом в чемоданах. Ну а официальные долги Венесуэлы перед РФ только растут. И эти наличные деньги были в полном распоряжении Кремля. Сейчас же, канал доходов перекрыт. А если учесть, что «братья Путина» Сербы не готовы терпеть убытки из-за повышения пошлин в Косово, то друзей у Владимира Путина просто не осталось. Ни для кого не секрет, что Россия покупает товары из е, просто перепаковывая их в Сербии.

Вот ведь совпадение: 21 ноября 2018 года Косово решило брать за провоз через свою территорию с товаров из Сербии, Боснии и Герцеговины пошлину в 100% стоимости товара. А сильнейший рост цен в России удивительным образом начался тоже в конце ноября 2018 года. И вот ведь еще одно совпадение, буквально спустя месяц у ретейлеров России начались значительные трудности. Один из крупнейших инвесторов «Магнит» в начале 2019 года продал всю свою долю.

Но если сейчас рассуждать о Венесуэле, то важно понимать, что при победе протестующих президент Венесуэлы Николас Мадуро скорее всего либо умрет при странном стечении обстоятельств, либо будет откровенно убит своими же военными или «партнерами». Никому не нужен главный свидетель: ни военным Венесуэлы, ни Кремлю, никому из его партнеров!

Иван Чумаков, «Эхо Москвы»